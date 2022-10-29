В Латвии разрушили часть мемориала «Курган Дружбы» на границе с Россией

В Латвии демонтировали часть мемориала «Курган Дружбы» на границе с Россией и Белоруссией

Курган представляет из себя насыпной холм на границе трех стран, у подножия которого с каждой из сторон расположены мемориальные плиты. Власти Пскова сообщили, что со стороны Латвии тяжелая техника начала снос этих плит

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Мемориальные плиты на Кургане Дружбы — комплексе, находящемся на границе России, Белоруссии и Латвии, — были повреждены или демонтированы тяжелой техникой с латвийской стороны. Об этом ТАСС сообщил вице-спикер Псковского областного собрания Армен Мнацаканян.

«Возмутительно. На Кургане Дружбы [с латвийской стороны] <...> мемориальные плиты вырваны с применением тяжелой техники. При этом со стороны официальных органов Латвийской Республики информации о том, с какой целью таким варварским способом проводятся совершенно непонятные манипуляции с частью памятника, в открытых источниках нет», — заявил Мнацаканян.

По его словам, исходя из того, каким «уважительным образом» в странах Балтии в последнее время относятся к периоду Великой Отечественной войны, происходящее следует воспринимать как продолжение «борьбы с памятниками, с исторической памятью и исторической правдой».

Курган Дружбы — монумент на стыке границ Латвии, России и Белоруссии. Воздвигнут 3 июля 1959 года в память о сотрудничестве партизанских отрядов русского, белорусского и латышского народов времен Великой Отечественной войны. Мемориал представляет из себя насыпной холм, на котором растет Дуб Дружбы, а из каждой страны к вершине холма ведут каменные ступени. Перед началом ступеней стоят мемориальные плиты.

После начала российской спецоперации на Украине латвийский сейм сообщил о приостановлении соглашения между правительствами Латвии и России, гарантирующего сохранность воинских мемориалов, и разрешил снос памятников советской эпохи. В частности, был снесен памятник освободителям Риги — обелиск высотой 79 м. После предварительной подготовки, продлившейся несколько часов, конструкция была повалена на землю в парке Победы. Также правительство Латвии составило список из 69 советских военных мемориалов, которые подлежат демонтажу до 15 ноября.

Посла Латвии после этого вызвали в МИД России. Там ему заявили, что российская сторона рассматривает действия Риги как повод для требования компенсации, поскольку Латвия в одностороннем порядке прекратила действие статьи договора и, следовательно, нарушила свои международные обязательства. СК России пообещал проверить законность сноса памятников.

Помимо Латвии, памятники и мемориалы советской эпохи продолжают сносить в Польше, Эстонии, Литве и на Украине.

МИД неоднократно заявлял о русофобии руководства Литвы, Латвии и Эстонии, а официальный представитель министерства Мария Захарова обвиняла США и ЕС в поощрении «антироссийской кампании прибалтов».