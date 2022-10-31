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В Латвии снесли два монумента советским воинам

В латвийском Даугавпилсе демонтировали два памятника советским воинам
Под снос попали стела в сквере Славы и монумент на улице 18 Ноября, напротив Братских кладбищ

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В латвийском Даугавпилсе в ночь на 31 октября снесли два монумента, посвященных советским воинам: стелу в сквере Славы и мемориал на улице 18 Ноября, напротив Братских кладбищ, сообщает местный портал Gorod.lv.

У памятника в сквере Славы накануне вечером собрались жители, выступающие против демонтажа. К нему принесли цветы и свечи. Полиция оцепила монумент. Были задержаны 37 человек, на них составлены протоколы, в том числе за исполнение песен, прославляющих боевые действия, сообщает Delfi.

Летом сейм принял закон «О запрете экспонирования объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, и их демонтаже на территории Латвийской Республики», согласно которому такие памятники должны быть снесены до 15 ноября. В список вошли 69 объекта, в том числе два в Даугавпилсе — памятники воинам Красной Армии на улице 18 Ноября и воинам 360-й стрелковой дивизии Красной Армии.

Власти Даугавпилсе пытались отстоять памятники советским воинам, в частности, оспорить решение о сносе в Конституционном суде.

В конце августа власти начали сносить памятник освободителям Риги и Латвии от немецко-фашистских захватчиков. Мемориал состоит из трех архитектурных объектов: 79-метровой колонны, увенчанной пятиконечной звездой, и бронзовых скульптур — Родины-матери и трех советских воинов. СК России возбудил уголовное дело.

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Официальный представитель МИДа Мария Захарова назвала демонтаж памятника воинам неприемлемым «для цивилизованной страны, каковой себя пытается позиционировать Латвия» и «вопиющим актом глумления над памятью воинов, освободивших мир от «коричневой чумы». «В Риге должны отдавать себе отчет в том, что кощунственная затея по сносу монумента не способна уничтожить память о героическом подвиге советских воинов-освободителей и лишь ведет к дальнейшей деградации двусторонних отношений», — заявила дипломат.

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Теги
Елена Чернышова
Латвия памятник демонтаж
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