Сейм Латвии разрешил снести памятник советским солдатам в Риге

Парламент Латвии принял законопроект, прекращающий действие положения о гарантиях сохранности мемориалов из-за ситуации вокруг Украины. Теперь судьбу памятника будет решать мэрия Риги

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Сейм Латвии принял закон, прекращающий действие статьи договора с Россией, гарантирующей сохранность воинских мемориалов. Об этом говорится на сайте парламента страны, также о принятии документа сообщил Delfi. Документ снимает юридические ограничения на пути к сносу памятника освободителям Риги, на чем настаивал ряд депутатов.

«Сейм Латвийской Республики <...> постановляет приостановить действие статьи 13 соглашения между правительствами Латвии и России. <...> Некоторые памятники в Латвии, в том числе памятник советским воинам — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков, часто используются не для увековечивания памяти павших во Второй мировой войне, а для прославления советской оккупации и поддержки политики России по расширению территории с помощью незаконной военной силы», — говорится в законопроекте.

Парламентарии проголосовали за документ 68 голосами «за» и 18 «против». После голосования часть депутатов потребовала зачитать вслух имена тех парламентариев, которые проголосовали против. Это было сделано.

Документ касается тех памятников, которые установлены не на местах захоронений, он приостанавливает действие статьи о гарантиях сохранности мемориалов, до тех пор пока «государственная власть не восстановится на всех территориях Украины в границах на 2013 год», Россия не возместит все убытки Украине, а также пока не возместит убытки, причиненные Латвии «оккупацией СССР».

«Сейм поручает всем компетентным органам, осуществляющим управление мемориальными сооружениями или памятниками, указанными в настоящем документе, обеспечить недоступность данных объектов в общественном открытом пространстве до 1 июля 2022 года», — говорится в законопроекте.

Delfi отмечает, что теперь судьбу памятника освободителям Риги будут решать депутаты Рижской городской думы, так как он находится на территории города.

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«Вурдалаки», — прокомментировала в Telegram официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

Накануне, 11 мая, мэр Риги Мартиньш Стакис в эфире телеканала LSM выразил сомнение в том, что мемориал снесут до выборов в парламент страны, которые пройдут 1 октября.

26 февраля министр юстиции страны Янис Борданс заявил, что памятник освободителям Риги представляет угрозу национальной безопасности Латвии. «Памятнику оккупации не место в центре Риги, и он представляет угрозу национальной безопасности. Символы империи зла не должны находиться в центре столицы», — написал он тогда в Twitter.

Также, выступая на ежегодном собрании Новой Консервативной партии, Борданс отметил, что Латвия уже много лет изучает ситуацию с правовым статусом монумента. Глава Минюста упомянул экспертов, по мнению которых Латвия может отказаться от исполнения обязательств по охране сооружения.

В ночь на 25 февраля, практически спустя сутки после начала российской спецоперации на Украине, несколько неизвестных облили памятник в Риге краской желтого и голубого цветов, которые представлены на флаге Украины.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил 8 мая, что в эстонском Тарту вандалы нарисовали на мемориале павшим во Второй мировой войне свастику. СК будет расследовать это происшествие в рамках уголовного дела. Также, отметили в комитете, 7 апреля в парке Раху в городе Тапа в Эстонии вандалы залили белой краской памятник на братской могиле воинского захоронения. В болгарском городе Добрич был облит красной краской памятник советскому солдату в парке «Святой Георгий». В Литве СК установил три факта осквернения памятников советским воинам-освободителям в городах Мариямполе, Шета и Куркляй.