В Резекне латвийские власти снесут памятник советским солдатам

Александр Барташевич (Фото: bartasevics.aleksandrs / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Памятник советским воинам в латвийском городе Резекне будет снесен 15 ноября, сообщил мэр города Александр Барташевич на своей странице в Facebook (сервис Meta Platforms Inc., деятельность которой в России запрещена).

«Сегодня я не силах остановить надругательства над нашими памятниками», — признал Александр Барташевич.

Барташевич сказал, что он предлагал компромисс: перенос памятника на Мирное кладбище или сохранение памятника в Резекне. В обоих случаях от государственных учреждений были получены отрицательные ответы.

Мэр Резекне также призвал противников сноса не провоцировать полицию, уточнив, что демонтаж памятника произойдет в дневное время.

В народе этот монумент часто называют «Алеша». Памятник работы латышских скульпторов Отто Калейса и Оярса Силиньша был установлен в 1976 году в честь красноармейцев, погибших при освобождении Резекне в годы Второй мировой войны.

Резекне находится на востоке Латвии, в 60 км от России. Около 41% населения города составляют русские жители.

Летом сейм принял закон «О запрете экспонирования объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, и их демонтаже на территории Латвийской Республики», согласно которому такие памятники должны быть снесены до 15 ноября.

В конце августа власти начался демонтаж памятника освободителям Риги и Латвии от немецко-фашистских захватчиков. Мемориал состоит из трех архитектурных объектов: 79-метровой колонны, увенчанной пятиконечной звездой, и бронзовых скульптур — Родины-матери и трех советских воинов. СК России возбудил уголовное дело, заявив, что снос памятника «направлен против интересов Российской Федерации в вопросах сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и решающей роли в победе над нацизмом».

В ночь на 31 октября в Даугавпилсе снесли два монумента, посвященных советским воинам: стелу в сквере Славы и мемориал на улице 18 Ноября, напротив Братских кладбищ.