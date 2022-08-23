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В Риге начали снос памятника советским воинам

Памятник, который находится в латвийской столице с 1985 года и символизирует победу Советской армии в Великой Отечественной войне, решили снести в мае. 23 августа начался демонтаж, сроки окончания не известны

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В Риге начались работы по сносу памятника воинам Советской армии — освободителям Латвии от немецких захватчиков, передает Delfi.

По данным издания, на место прибыли строители и трактора. У подножия мемориала один экскаватор демонтирует ступени, а другой, поменьше, перевозит строительный мусор в контейнер.

Территорию вокруг памятника огородили. Возле него дежурит полиция — по данным Delfi, по периметру стоит не менее десяти полицейских микроавтобусов.

Подготовительные работы начались еще накануне. Столичные власти отмечали, что при сносе не будут использоваться взрывчатые вещества. Точных сроков окончательного демонтажа стелы и крупных фигур мемориала не называли, но сделать это необходимо до 15 ноября.

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Памятник в Риге был открыт в ноябре 1985 года в честь победы в Великой Отечественной войне и освобождения Риги от захватчиков. Он состоит из бронзовых фигур бойцов Советской армии и Родины-матери.

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12 мая сейм Латвии принял закон, прекращающий действие статьи договора с Россией о сохранности воинских мемориалов. Это сняло юридические ограничения для сноса памятника советским воинам, и на следующий день рижская дума одобрила его демонтаж.

Посла Латвии после этого вызвали в МИД России. Там ему заявили, что российская сторона рассматривает действия Риги как повод для требования компенсации, поскольку Латвия в одностороннем порядке прекратила действие статьи договора и, следовательно, нарушила свои международные обязательства. СК России пообещал проверить законность сноса памятника.

В августе мэр Риги Мартиньш Стакис заявил, что ни один из компонентов мемориала не представляет художественной ценности, поэтому после завершения разборки все утилизируют.

Министр внутренних дел Латвии Кристапс Эклонс говорил, что власти готовятся к протестам из-за сноса советского памятника. Заявку на проведение акции подала, в частности, партия «Русский союз Латвии», но власти ее не согласовали.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Латвия Рига снос памятников
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