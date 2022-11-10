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Посла Латвии вызвали в МИД из-за сноса советских памятников
МИД: послу Латвии Риекстиньшу выразили протест из-за сноса памятников советским воинам
В МИД России вызвали посла Латвии в Москве Мариса Риекстиньша в связи с демонтажем советских памятников. Сообщение об этом размещено на сайте МИД. Главе латвийской дипмиссии заявлен протест.
«Обращено внимание на публичные антироссийские высказывания посла, в частности, о том, что Рига сносит памятники советским воинам-освободителям, поскольку специальная военная операция России на Украине является продолжением войны с фашизмом в середине прошлого века», — подчеркивается в заявлении ведомства.
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