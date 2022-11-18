Памятник Пушкину в Риге облили краской в День независимости Латвии

Фото: rusemblv / Telegram

Неизвестные облили краской памятник поэту Александру Пушкину в Риге. Об этом в своем Twitter сообщило посольство России в Латвии.

«Празднование Дня независимости в Латвии началось с акта вандализма в отношении памятника великому русскому поэту А.С. Пушкину в центральном парке Риги», — говорится в сообщении диппредставительства. Оно публикует фото: на нем памятник, облитый голубой и красной краской.

Delfi пишет, что на место выехал экипаж полиции для констатации факта вандализма, началась проверка.

В ночь на 25 февраля, сразу после начала российской военной операции на Украине, неизвестные облили краской цветов украинского флага памятник воинам-освободителям Риги в Парке Победы. В мае парламент Латвии принял закон, прекращающий действие статьи договора с Россией, гарантирующей сохранность воинских мемориалов и, как следствие, позволяющий властям страны снести памятник советским воинам. После этого в стране снесли несколько мемориалов, включая памятник освободителям в столице.