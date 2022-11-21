В украинском городе Кременчуг демонтировали бюст Александра Пушкина

Памятник А. Пушкину в городе Кременчуг (Фото: Dniprovych / Wikimedia Commons)

В городе Кременчуг Полтавской области Украины демонтировали памятник поэту Александру Пушкину, передает «Суспільне» со ссылкой на пресс-секретаря Кременчугского городского совета Юлию Перепелятник.

Демонтировать памятник 18 ноября решил Кременчугский городской совет. Постамент с бюстом стоял на бульваре Пушкина, который в этот день переименовали в бульвар Украинского Возрождения, пишет портал. «Кременчугский Телеграф» утверждает, что бюст отсоединили от постамента при помощи «отбойных молотков».

После сноса его перенесут на территорию коммунального предприятия «Благоустройство Кременчуга». По данным издания «Корреспондент», его отправят в музей. Об этом же пишет «Кременчугский Телеграф».

После начала российской спецоперации на Украине начали сносить памятники, связанные с Россией, ее историей, а также с Советским Союзом. В мае в Харькове снесли памятник князю Новгородскому, великому князю Киевскому и Владимирскому Александру Невскому. 5 ноября большинство участников электронного голосования в Одессе поддержали снос памятника императрице Екатерине II. Памятники Пушкину демонтировали в Житомире, Николаеве, Чернигове и других городах. При этом мэр Николаева Александр Сенкевич говорил, что это сделано для того, чтобы избежать вандализма. По его словам, городские власти решат, что с ним делать, после завершения конфликта.

Сносить памятники, связанные с Россией или СССР, начали и в других постсоветских республиках. В частности, так поступили в Литве, Латвии и Эстонии. То же самое начали делать в Польше. Так, 27 октября, памятники советским воинам снесли в четырех городах страны— Глубчице и Бычине (Опольское воеводство), Боболице (Западно-Поморское) и неподалеку от Сташува (Свентокшиское воеводство).

Россия снос памятников в постсоветских республиках осуждает. В частности, МИД направлял ноту Эстонии из-за сноса памятника танку Т-34. В августе Следственный комитет возбудил дело из-за сноса памятника воинам Советской армии — освободителям Латвии от немецких захватчиков в Риге. Его завели по ст. 243.4 УК (уничтожение либо повреждение мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России).