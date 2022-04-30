В Чернигове демонтировали памятник Пушкину

Бронзовый бюст был установлен в историческом центре Чернигова на Валу в 1900 году. Памятник передали музею

В Чернигове силы территориальной обороны демонтировали памятник поэту Александру Пушкину, сообщает «Суспільне Новини» («Общественное»). Снос бронзового бюста санкционировали власти; его передали в исторический музей.

Памятник был открыт в 1900 году на Черниговском Валу в историческом центре города. Он представляет собой бронзовый бюст высотой 1,5 м, установленный на гранитном пьедестале высотой 2,8 м.

Как передает «Суспільне», сносом бюста занималась та же 119-я бригада теробороны, которая 21 апреля демонтировала памятник Зое Космодемьянской, установленный во дворе школы № 10. Представитель украинского Института национальной памяти Сергей Бутко сообщил, что гипсовая скульптура была повреждена во время обстрелов.

По данным российского Минобороны, Чернигов был блокирован российскими военными на второй день военной операции на Украине — 25 февраля. Глава Черниговской областной госадминистрации Вячеслав Чаус говорил об обстрелах города, но представитель российского министерства Игорь Конашенков заявил, что «в Чернигове российских военнослужащих не было и нет». В конце марта российские военные объявили, что выполнили «основные задачи» на киевском и черниговском направлениях, после чего началась перегруппировка войск.

25 апреля в Киеве начали демонтаж памятника Дружбы народов — бронзовой скульптуры двух рабочих, символизирующей воссоединение Украины с Россией. Он был установлен в 1982 году. Накануне в Виннице снесли памятник писателю Максиму Горькому, который с 1968 года стоял в Центральном парке имени Николая Леонтовича.