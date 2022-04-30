Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 апреля
EUR ЦБ: 75,31 (-0,61) Инвестиции, 29 апр, 08:02
Курс доллара на 29 апреля
USD ЦБ: 72,3 (-0,58) Инвестиции, 29 апр, 08:02
Путин подписал указ о выплатах по ₽10 тыс. ветеранам ВОВ в Донбассе Политика, 16:29
В Чернигове демонтировали памятник Пушкину Политика, 16:24
В Чите вооруженный мужчина взял в заложники своего трехлетнего сына Общество, 16:01
«Динамо» проиграло аутсайдеру РПЛ Спорт, 15:52
Буре назвал Капризова одним из лучших россиян в НХЛ по итогам сезона Спорт, 15:50
«Сочи» разгромил «Рубин» Слуцкого со счетом 6:0 в матче РПЛ Спорт, 15:49
Власти Бердянска начнут платить зарплаты и пенсии в рублях Политика, 15:47
15 млрд устройств: почему интернет вещей сложно увидеть РБК и МегаФон, 15:45
Захарова назвала «изуверским» снос советского памятника в Латвии Политика, 15:41
Власти Армении заявили о риске беспорядков на фоне митингов оппозиции Политика, 15:34
В Ватикане заявили о желании папы римского посетить Киев Политика, 15:15
Министр финансов Германии исключил оплату российского газа в рублях Политика, 14:52
Кабмин одобрил законопроект о трудоустройстве иностранных ИТ-специалистов Экономика, 14:49
Трехкратный обладатель Кубка Гагарина Емелин покинул «Авангард» Спорт, 14:41
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Военная операция на Украине ,  
0 

В Чернигове демонтировали памятник Пушкину

Бронзовый бюст был установлен в историческом центре Чернигова на Валу в 1900 году. Памятник передали музею

В Чернигове силы территориальной обороны демонтировали памятник поэту Александру Пушкину, сообщает «Суспільне Новини» («Общественное»). Снос бронзового бюста санкционировали власти; его передали в исторический музей.

Памятник был открыт в 1900 году на Черниговском Валу в историческом центре города. Он представляет собой бронзовый бюст высотой 1,5 м, установленный на гранитном пьедестале высотой 2,8 м.

Как передает «Суспільне», сносом бюста занималась та же 119-я бригада теробороны, которая 21 апреля демонтировала памятник Зое Космодемьянской, установленный во дворе школы № 10. Представитель украинского Института национальной памяти Сергей Бутко сообщил, что гипсовая скульптура была повреждена во время обстрелов.

Кличко объявил о частичном демонтаже памятника Дружбы народов в Киеве
Политика
Фото:Киевская городская государственная администрация

По данным российского Минобороны, Чернигов был блокирован российскими военными на второй день военной операции на Украине — 25 февраля. Глава Черниговской областной госадминистрации Вячеслав Чаус говорил об обстрелах города, но представитель российского министерства Игорь Конашенков заявил, что «в Чернигове российских военнослужащих не было и нет». В конце марта российские военные объявили, что выполнили «основные задачи» на киевском и черниговском направлениях, после чего началась перегруппировка войск.

25 апреля в Киеве начали демонтаж памятника Дружбы народов — бронзовой скульптуры двух рабочих, символизирующей воссоединение Украины с Россией. Он был установлен в 1982 году. Накануне в Виннице снесли памятник писателю Максиму Горькому, который с 1968 года стоял в Центральном парке имени Николая Леонтовича.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Чернигов памятник Александр Пушкин Военная операция на Украине
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Материалы по теме
В Виннице демонтировали памятник Максиму Горькому
Общество
СК возбудил уголовное дело из-за сноса памятника Жукову в Харькове
Политика
Захарова назвала «изуверским» снос советского памятника в Латвии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter