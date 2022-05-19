Памятник Александру Невскому снесли в Харькове

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В Харькове в районе Салтовка снесли памятник Александру Невскому, пишет украинское издание «Страна.ua».

На видео, опубликованном изданием, показано, что монумент зацепили тросом и повалили с помощью грузовика, в результате была разрушена табличка на постаменте памятника.

Памятник расположен на улице Академика Павлова в сквере напротив 15-й больницы у храма Александра Невского. Монумент был установлен в августе 2004 года в дни празднования 350-летия Харькова. Его автором является харьковский скульптор Сейфадин Гурбанов.

Ранее в Харьковской области в поселке Кегичевка демонтировали памятник писателю Максиму Горькому, который стоял возле железнодорожного вокзала. Еще один памятник Горькому также убрали в Виннице, монумент стоял в Центральном парке имени Николая Леонтовича. Винницкий горсовет принял решение о сносе памятника после того, как жители города подали соответствующую петицию. В горсовете, обосновывая решение, заявили, что Горький называл украинский язык «наречием», поддерживал систему советских концлагерей и способствовал укреплению сталинского тоталитаризма в СССР.

16 мая в селе Мануйловка в Полтавской области закрыли музей писателя, а его бюст из села Левенцовка перенесли в «Парк советского периода» в Путивле.