В Житомире демонтировали памятник Пушкину конца XIX века

Video

Со Старого бульвара в Житомире убрали бюст поэта Александра Пушкина, который был установлен в конце XIX века. Об этом сообщает администрация города на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

«Пушкин переехал», — говорится в подписи к видео, размещенном на странице мэрии.

Портал Zhitomir.info уточнил, что сейчас скульптура находится на предприятии «Специализированный комбинат коммунально-бытового обслуживания». Накануне мэр города Сергей Сухомлин обратился к жителям города, предложив им обсудить судьбу монумента. Среди вариантов, которые предлагал мэр, — обменять бюст Пушкина на украинских военнопленных или же отдать в музей. Под публикацией появилось более 4 тыс. комментариев, после чего Сухомлин заявил, что «услышал» горожан и что более 90% комментаторов высказались за то, чтобы обменять монумент, пишет портал.

Бюст Пушкина работы скульптора Генриха Олешкевича и инженера Михаила Бетаки был установлен на средства жителей города к столетию со дня рождения Пушкина, в 1899 году.

Ранее памятник Пушкину демонтировали в Харькове, он простоял в городе 118 лет. Дальнейшую судьбу бюста должны будут решить харьковчане, говорилось в сообщении городского совета. Среди вариантов, которые называл совет, — включение бюста в экспозицию, посвященную украинскому национально-освободительному движению. Также бронзовые памятники Пушкину снесли в Николаеве и Чернигове.

После начала военной спецоперации России украинские власти начали активно сносить памятники, связанные с Россией. Так, в Киеве по решению мэрии демонтировали часть мемориала Дружбы народов. 9 ноября снесли памятник советским солдатам под названием «Украина — освободителям» в Ужгороде. В Одессе провели голосование о демонтаже памятника Екатерине II, большинство принимавших участие в голосовании на сайте мэрии его поддержали. Перед этим неизвестные осквернили памятник: на него надели колпак и повесили на руку петлю.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку фактам сноса и осквернения памятников на Украине.