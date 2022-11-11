В Житомире демонтировали памятник Пушкину конца XIX века

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 ноября
EUR ЦБ: 61,54 (+0,54) Инвестиции, 16:05
Курс доллара на 12 ноября
USD ЦБ: 60,22 (-1,03) Инвестиции, 16:05
СК не подтвердил данные об отравлении газом студентов колледжа в Москве Общество, 16:29
Рогозин возглавил группу советников в зоне спецоперации на Украине Политика, 16:29
«Спартак» назвал нового главного тренера на матч КХЛ с ЦСКА Спорт, 16:26
Эрдоган и Орбан высказались за скорейший мир на Украине Политика, 16:24
Удвоить штраф за второе нарушение: зачем ужесточать правила ОСАГО Партнерский проект, 16:24
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:19
Когда электрокары заменят машины с ДВС и при чем здесь литий и никель РБК и Норникель, 16:13
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Лукашенко спрогнозировал замену деревень агрогородками через 15 лет Бизнес, 16:13
Адвокат экс-главреда Tatler заявил о «заданиях Собчак» для «Тушите свет» Политика, 16:11
Офис Зеленского сообщил о новом обмене пленными с Россией Политика, 16:04
Нельзя купить, но можно снять: как устроен современный рынок найма жилья РБК и Дом.РФ, 16:01
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:57
Кварацхелия вошел в десятку самых дорогих футболистов чемпионата Италии Спорт, 15:55
На Ставрополье школьник убил одноклассника в драке Общество, 15:55
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Политика ,  
0 

В Житомире демонтировали памятник Пушкину конца XIX века

В центре Житомира демонтировали памятник Александру Пушкину, установленный в 1899 году

Video

Со Старого бульвара в Житомире убрали бюст поэта Александра Пушкина, который был установлен в конце XIX века. Об этом сообщает администрация города на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

«Пушкин переехал», — говорится в подписи к видео, размещенном на странице мэрии.

Портал Zhitomir.info уточнил, что сейчас скульптура находится на предприятии «Специализированный комбинат коммунально-бытового обслуживания». Накануне мэр города Сергей Сухомлин обратился к жителям города, предложив им обсудить судьбу монумента. Среди вариантов, которые предлагал мэр, — обменять бюст Пушкина на украинских военнопленных или же отдать в музей. Под публикацией появилось более 4 тыс. комментариев, после чего Сухомлин заявил, что «услышал» горожан и что более 90% комментаторов высказались за то, чтобы обменять монумент, пишет портал.

Бюст Пушкина работы скульптора Генриха Олешкевича и инженера Михаила Бетаки был установлен на средства жителей города к столетию со дня рождения Пушкина, в 1899 году.

Ранее памятник Пушкину демонтировали в Харькове, он простоял в городе 118 лет. Дальнейшую судьбу бюста должны будут решить харьковчане, говорилось в сообщении городского совета. Среди вариантов, которые называл совет, — включение бюста в экспозицию, посвященную украинскому национально-освободительному движению. Также бронзовые памятники Пушкину снесли в Николаеве и Чернигове.

После начала военной спецоперации России украинские власти начали активно сносить памятники, связанные с Россией. Так, в Киеве по решению мэрии демонтировали часть мемориала Дружбы народов. 9 ноября снесли памятник советским солдатам под названием «Украина — освободителям» в Ужгороде. В Одессе провели голосование о демонтаже памятника Екатерине II, большинство принимавших участие в голосовании на сайте мэрии его поддержали. Перед этим неизвестные осквернили памятник: на него надели колпак и повесили на руку петлю.

Читайте на РБК Pro
Все резюме лгут: как определить хорошего сотрудника на собеседовании
Топ-5 самых привлекательных юрисдикций для открытия бизнеса в 2023 году
Почему осенью так сложно просыпаться и как себе помочь
«Бывало и хуже»: что не надо говорить расстроенному человеку

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку фактам сноса и осквернения памятников на Украине.

Теги
Пушкин Житомир памятник
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
В Харькове демонтировали бюст Пушкина
Политика
В Ужгороде снесли памятник советским солдатам «Украина — освободителям»
Политика
В Чернигове демонтировали памятник Пушкину
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter