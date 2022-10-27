Кремль назвал ложью сравнение памятников в Польше с «символами лжи»

Фото: ipn.gov.pl

Памятники советским воинам в Польше не являются «символами лжи», такое отношение и одновременный снос четырех монументов на польской территории является очередной «попыткой оболванить» молодое население республики. Об этом заявил представитель президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Первое — это ложь. Ложь чудовищная, потому что очень много граждан Советского Союза тогда погибло, Российской Федерации, граждан других республик, которые тогда входили в состав Советского Союза. Погибли, освобождая Польшу», — сказал Песков.

По его мнению, подобными обвинениями власти страны пытаются «провоцировать ненависть к русским», неправильность этого подхода должна продемонстрировать история. Представитель президента резюмировал, что иначе к «этой лжи» относиться невозможно.

Памятники советским воинам были снесены 27 октября одновременно в четырех городах Польши — Глубчице и Бычине (Опольское воеводство), Боболице (Западно-Поморское воеводство) и недалеко от Сташува (Свентокшиское воеводство).

Демонтаж памятников осуществили в соответствии с законом от апреля 2016 года, который запрещал пропаганду коммунизма или иной тоталитарной системы с помощью имен и символов, размещенных в публичном пространстве, пояснил президент Института национальной памяти (IPN) Кароль Навроцкий. Он поддержал снос памятников, отметив, что они не стали символом освобождения, поскольку его не могли «нести те, кто сам не имел свободы». Навроцкий указал, что поэтому памятники являются «символами лжи», неисторическими монументами.

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