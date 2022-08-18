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Россия направила Эстонии ноту протеста из-за сноса памятника Т-34 в Нарве

Россия направила в МИД Эстонии ноту протеста из-за сноса памятника Т-34 в Нарве
Демонтаж памятника состоялся 16 августа, его собирались отправить в Эстонский военный музей. Премьер республики утверждала, что памятники СССР необходимо убрать из общественного пространства из-за действий России на Украине
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Демонтаж советского танка Т-34 (Фото: Сергей Гриц / AP)

Россия направила ноту протеста в МИД Эстонии из-за демонтажа памятника Т-34 в Нарве, сообщил заместитель директора департамента информации и печати МИДа Иван Нечаев. Его слова приводит пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

«16 августа в окрестностях города Нарва эстонскими властями был осуществлен демонтаж данного монумента, а также еще шести памятников в этом городе, включая мемориальные плиты на центральной Петровской площади, памятник герою советского союза И. Графову, обелиск красноармейцам, мемориал десанту в Мерикюла, два монумента в Нарва-Йыэсуу. В этой связи направили соответствующую ноту протеста в МИД Эстонии», — заявил Нечаев.

Он назвал демонтаж памятника «позорной акцией», так как весь процесс контролировал Департамент полиции и погранохраны Эстонии, также были задействованы спецназ и подразделения Сил обороны, перекрыты подъездные дороги и остановлена работа погранпункта Нарва-Ивангород.

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По словам замглавы департамента, оппозиция горсобрания в Нарве собирается подать в суд «за антидемократические действия эстонского государства», из-за чего власти пригрозили сторонникам сохранения памятника аннулировать их виды на жительство.

«Находящийся теперь в Музее военной истории легендарный Т-34, разумеется, будет использоваться Таллином в духе концепции «советской оккупации», — считает Нечаев.

Фото:Сергей Степанов / AP Фото:Сергей Степанов / AP Фото:Сергей Степанов / AP

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Памятник Т-34 расположен на левом берегу реки Нарва. Он обозначает место, где советские войска переправились через реку, чтобы отбросить немецкие войска от города. Памятник был открыт в мае 1970 года.

Власти Нарвы решили перенести памятник в начале августа. 16 августа танк Т-34 сняли с постамента, чтобы отправить его в Эстонский военный музей. Телеканал ERR передавал, что вокруг места, где был установлен памятник, полиция выставила оцепление и перекрыла близлежащие дороги, в демонтаже были задействованы силы полиции и Минобороны страны.

Объясняя необходимость сноса памятника, премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что после 24 февраля военные памятники СССР в публичном пространстве Эстонии «перестали быть только местной проблемой». «Никто из нас не хочет, чтобы агрессивный в военном отношении и враждебный сосед разжигал напряженность в нашем доме», — сказала она.

Глава эстонского МИДа Урмас Рейнсалу призывал убрать танк в течение месяца. Он напомнил конфликт по поводу еще одного советского памятника «Бронзовый солдат», который «к созревал в течение года», в результате чего тысячи людей собрались для выражения своего отношения к происходящему. «Российским агентам влияния дали возможность поднять пыль, поэтому все закончилось таким кризисом», — говорил министр, отметив, что промедление не в интересах эстонцев и эстонского государства.

Рейнсалу призвал «решать вопрос в целом», поскольку если просто убрать танк Т-34 с постамента, на его месте может вскоре оказаться другой коммунистический монумент. «Танк стал символом, но у символов есть своя магия. По символам судят, кто мы такие и каковы ценности общества», — подчеркнул министр.

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Теги
Татьяна Стекольникова
Эстония МИД нота протеста снос памятников советские памятники Т-34 танк Нарва
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