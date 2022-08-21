Крупнейший мемориал советским воинам в Литве демонтируют в сентябре

Подрядчик уже провел консультацию по способу демонтажа мемориала советским воинам и заявил о готовности к выполнению работ. Горсовет примет решение о сносе скульптур 14 сентября

Мемориал на Антакальнисском кладбище (Фото: Wojsyl / Wikipedia.org)

Мемориал на месте крупнейшего в Литве захоронения советских воинов, павших в Великой Отечественной войне, на Антакальнисском кладбище будет демонтирован в сентябре. Об этом сообщило BNS со ссылкой на вильнюсский муниципалитет.

Сейчас готовится постановление горсовета о переводе статуй в собственность города. «После принятия постановления и перевода скульптур оперативно будет осуществляться их демонтаж», — говорится в сообщении (цитата по LRT).

Подрядчик по устройству инженерных коммуникаций Grinda уже провел консультацию по способу их демонтажа и выразила готовность к выполнению работ.

«Заседание горсовета намечено на 14 сентября», — указал муниципалитет.

Воинский мемориал на Антакальнисском кладбище был воздвигнут в 1951 году. На месте были захоронены более 3 тыс. солдат Красной армии, в том числе литовцев, погибших в 1944 году при освобождении Вильнюса. В 1984 году были установлены шесть гранитных стел — фигур, изображающих бойцов.

В июне этого года Департамент культурного наследия Литвы вывел стелы из-под режима охраны. Тогда мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс заявил, что дальнейшие действия в отношении этих статуй будут зависеть от того, когда будет «приведена в порядок документация», а горсовет объявит свое решение. «Надеюсь, что к концу лета их не останется», — добавил он.

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В Эстонии в начале августа власти Нарвы решили перенести памятник Т-34, расположенный на левом берегу реки и обозначающий место, где советские войска переправились через реку, чтобы отбросить немецкие войска от города.

16 августа танк Т-34 сняли с постамента, чтобы отправить его в Эстонский военный музей.

Объясняя необходимость сноса памятника, премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что после 24 февраля военные памятники СССР в публичном пространстве Эстонии «перестали быть только местной проблемой».

Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев заявил, что Москва направила ноту протеста в эстонский МИД из-за демонтажа памятника Т-34 в Нарве.

Он назвал демонтаж памятника «позорной акцией», так как весь процесс контролировал Департамент полиции и погранохраны Эстонии, были задействованы спецназ и подразделения сил обороны.