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Мэр Николаева объяснил демонтаж памятника Пушкину с постамента

Памятник Пушкину в Николаеве демонтировали, чтобы его не снесли или не испортили вандалы, уточнил мэр города. Что делать с памятником, решат после завершения боевых действий
Фото: Георгий Долгопский / wikipedia.org
Фото: Георгий Долгопский / wikipedia.org

Памятник русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину убрали в Николаеве на Украине, чтобы избежать акт вандализма. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич в Telegram.

«Памятник Пушкину убрали. Не нужны нам сейчас никакие сносы или вандализм», — написал он. Сенкевич добавил, что власти «разберутся, что с ним делать», когда окончится военная операция.

Ранее «Страна.UA» сообщила, что в Николаеве с постамента демонтировали памятник Пушкину, который был установлен в сквере на пересечении улиц Пушкинской и Набережной. По словам очевидцев, отлитую из бронзы фигуру сняли с постамента с помощью автокрана и увезли в неизвестном направлении.

Памятник был установлен в Николаеве в 1988 году, его автор — николаевский скульптор Юрий Макушин. Скульптуру внесли в Перечень памятников культурного наследия, уточняет издание.

В Чернигове демонтировали памятник Пушкину
Политика
Фото:Wikipedia

В конце апреля в Чернигове силы теробороны демонтировали памятник Пушкину. Снос бронзового бюста санкционировали власти — его передали в исторический музей.

19 мая в Харькове снесли памятник князю Новгородскому, великому князю Киевскому и Владимирскому Александру Невскому. Монумент зацепили тросом и повалили с помощью грузовика, в результате была разрушена табличка на постаменте.

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Ранее в Виннице снесли памятник писателю Максиму Горькому, который с 1968 года стоял в Центральном парке имени Николая Леонтовича.

В Киеве 25 апреля начали демонтаж памятника Дружбы народов — бронзовой скульптуры двух рабочих, символизирующей воссоединение Украины с Россией, который был установлен в 1982 году.

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Виктория Тютина Виктория Тютина
Николаев памятник Александр Пушкин
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В Харьковской области убрали памятник Максиму Горькому
Политика
В Чернигове демонтировали памятник Пушкину
Политика
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