Мэр Николаева объяснил демонтаж памятника Пушкину с постамента

Памятник Пушкину в Николаеве демонтировали, чтобы его не снесли или не испортили вандалы, уточнил мэр города. Что делать с памятником, решат после завершения боевых действий

Фото: Георгий Долгопский / wikipedia.org

Памятник русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину убрали в Николаеве на Украине, чтобы избежать акт вандализма. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич в Telegram.

«Памятник Пушкину убрали. Не нужны нам сейчас никакие сносы или вандализм», — написал он. Сенкевич добавил, что власти «разберутся, что с ним делать», когда окончится военная операция.

Ранее «Страна.UA» сообщила, что в Николаеве с постамента демонтировали памятник Пушкину, который был установлен в сквере на пересечении улиц Пушкинской и Набережной. По словам очевидцев, отлитую из бронзы фигуру сняли с постамента с помощью автокрана и увезли в неизвестном направлении.

Памятник был установлен в Николаеве в 1988 году, его автор — николаевский скульптор Юрий Макушин. Скульптуру внесли в Перечень памятников культурного наследия, уточняет издание.

В конце апреля в Чернигове силы теробороны демонтировали памятник Пушкину. Снос бронзового бюста санкционировали власти — его передали в исторический музей.

19 мая в Харькове снесли памятник князю Новгородскому, великому князю Киевскому и Владимирскому Александру Невскому. Монумент зацепили тросом и повалили с помощью грузовика, в результате была разрушена табличка на постаменте.

Читайте на РБК Pro Pro Есть что хранить: основания для оптимизма на рынке складской недвижимости Есть что хранить: основания для оптимизма на рынке складской недвижимости Прогнозы Pro Сильнейшее падение: почему «бигтехи» не оправдали надежд. Дайджест Сильнейшее падение: почему «бигтехи» не оправдали надежд. Дайджест Статьи Pro В России — новые правила гособоронзаказа. Кому стало невыгодно работать В России — новые правила гособоронзаказа. Кому стало невыгодно работать Статьи Pro Работодатель должен вернуть работнику «избыточный» НДФЛ: как это сделать Работодатель должен вернуть работнику «избыточный» НДФЛ: как это сделать Инструкции Pro Как сильно стагфляция может ударить по экономике в 2022 году Как сильно стагфляция может ударить по экономике в 2022 году Статьи Pro Сотрудник переехал за границу: 4 варианта, как оформить работу Сотрудник переехал за границу: 4 варианта, как оформить работу Инструкции Pro Как изменились условия покупки ВНЖ за границей из-за санкций: обзор Как изменились условия покупки ВНЖ за границей из-за санкций: обзор Статьи Pro Два кейса, как удерживать работников с помощью stay-интервью Два кейса, как удерживать работников с помощью stay-интервью Кейсы

Ранее в Виннице снесли памятник писателю Максиму Горькому, который с 1968 года стоял в Центральном парке имени Николая Леонтовича.

В Киеве 25 апреля начали демонтаж памятника Дружбы народов — бронзовой скульптуры двух рабочих, символизирующей воссоединение Украины с Россией, который был установлен в 1982 году.