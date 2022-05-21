Мэр Николаева объяснил демонтаж памятника Пушкину с постамента
Памятник русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину убрали в Николаеве на Украине, чтобы избежать акт вандализма. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич в Telegram.
«Памятник Пушкину убрали. Не нужны нам сейчас никакие сносы или вандализм», — написал он. Сенкевич добавил, что власти «разберутся, что с ним делать», когда окончится военная операция.
Ранее «Страна.UA» сообщила, что в Николаеве с постамента демонтировали памятник Пушкину, который был установлен в сквере на пересечении улиц Пушкинской и Набережной. По словам очевидцев, отлитую из бронзы фигуру сняли с постамента с помощью автокрана и увезли в неизвестном направлении.
Памятник был установлен в Николаеве в 1988 году, его автор — николаевский скульптор Юрий Макушин. Скульптуру внесли в Перечень памятников культурного наследия, уточняет издание.
В конце апреля в Чернигове силы теробороны демонтировали памятник Пушкину. Снос бронзового бюста санкционировали власти — его передали в исторический музей.
19 мая в Харькове снесли памятник князю Новгородскому, великому князю Киевскому и Владимирскому Александру Невскому. Монумент зацепили тросом и повалили с помощью грузовика, в результате была разрушена табличка на постаменте.
Ранее в Виннице снесли памятник писателю Максиму Горькому, который с 1968 года стоял в Центральном парке имени Николая Леонтовича.
В Киеве 25 апреля начали демонтаж памятника Дружбы народов — бронзовой скульптуры двух рабочих, символизирующей воссоединение Украины с Россией, который был установлен в 1982 году.