Власти Херсонской области расширили зону эвакуации жителей

Власти Херсонской области приняли решение расширить зону эвакуации на 15 км от Днепра

Врио главы Херсонской области объявил эвакуацию на левобережной части региона. Ранее местные власти говорили, что в этом нет необходимости

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

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Власти Херсонской области приняли решение расширить зону эвакуации на 15 км от Днепра. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио главы региона Владимир Сальдо.

По его словам, по-прежнему присутствует угроза подготовки Украиной массированного удара по Каховской ГЭС.

«В такой ситуации принял решение о расширении зоны эвакуации на 15 километров от Днепра. Это касается населенных пунктов Новокаховского городского округа, Голопристанского, Алешкинского, Каховского, Горностаевского, Великолепетихского и Верхнерогачикского муниципальных округов», — указал Сальдо.

По словам Сальдо, эвакуация поможет создать «эшелонированную оборону» для отражения атак ВСУ.

Сальдо отметил, что на всех эвакуированных мирных жителей распространяется программа помощи, которую ранее получили жители правобережной части. Речь идет о единовременной выплате в 100 тыс. руб., а также возможность оформления сертификата на покупку жилья в России.

Об эвакуации муниципалитетов на правом берегу Сальдо объявил 18 октября. Тогда он также объяснил это возможным подрывом Каховской ГЭС, а также попытками украинских войск наступать на Херсон. 28 октября власти заявили, что эвакуация с правого берега завершилась.

Тогда же заместитель главы региона Екатерина Губарева говорила, что необходимости в вывозе жителей с левого берега Днепра нет. При этом она отметила, что там не удается размещать всех людей, которых перевозят с другого берега, поэтому некоторых эвакуируемых отправляют «в ближайшие регионы России».

С 20 октября президент России Владимир Путин ввел на присоединенных территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей военное положение, объяснив это тем, что «против территориальной целостности Российской Федерации применяется вооруженная сила».