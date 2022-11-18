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МВД Турции заявило, что указание о теракте в Стамбуле отправили из Сирии

МВД Турции: указание совершить теракт в Стамбуле было получено из сирийского Манбиджа
Фото: Dilara Senkaya / Reuters
Фото: Dilara Senkaya / Reuters

Террористы, организовавшие взрыв на улице Истикляль в центре Стамбула, получили указание из сирийского города Манбиджа, заявил на заседании правительственной Комиссии по планированию и бюджету глава МВД Турции Сулейман Сойлу, передает Sabah.

«Атаки в Мерсине и на улице Истикляль были совершены из Манбиджа», — заявил глава МВД.

Сойлу сообщил, что всего за последние 12 месяцев силы безопасности страны предотвратили 200 террористических актов, включая 18 подрывов террористов-смертников. По его словам, из 1248 пойманных террористов 393 рассказали, что состоят в «Рабочей партии Курдистана» (РПК), которую Анкара считает террористической. Теракт на улице Истикляль Сойлу назвал «типичной атакой РПК против мирных жителей». «Мы сразу нашли преступника, теперь изучаем всю структуру, стоящую за ним. За этим стоят США, поддерживающие РПК», — заявил глава турецкого МВД.

Теракт в Мерсине, о котором говорит глава МВД, произошел 27 сентября возле здания полиции. Как утверждали в ведомстве, террористы из РПК под видом сотрудников правоохранительных органов попытались проникнуть в здание полиции, при попытке их задержания началась перестрелка. Один сотрудник полиции погиб.

Взрыв на популярной туристической улице Истикляль в центре Стамбула произошел 13 ноября. Погибли шесть человек, минимум 81 человек пострадал, в их числе трое россиян. Генеральная прокуратура Стамбула квалифицировала взрыв как теракт.

По подозрению в причастности к преступлению задержали 50 человек, включая гражданку Сирии Алам Аль-Башир — власти считают, что именно она оставила бомбу на улице Истикляль и совершила ее подрыв. Полиция утверждает, что Аль-Башир связана с РПК. Сама «Рабочая партия Курдистана» причастность к теракту отрицает, подчеркивая, что не нападает на гражданских лиц.

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Соболезнования в связи с терактом выразили Россия, Китай и другие страны. МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что соболезнования США Анкара не приняла. «Мы не принимаем соболезнования от американского посольства. Мы никого не предаем, но мы больше не можем терпеть предательства», — сказал он. Военные США ранее оказывали поддержку курдским отрядам в ходе конфликта в Сирии.

В июне президент Эрдоган объявил о начале пятой с 2016 года антитеррористической операции на территории Сирии. В Минобороны страны ее целью назвали уничтожение формирований РПК.

Теги
Турция теракт США Сирия Рабочая партия Курдистана
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