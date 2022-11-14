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Турция отказалась принять соболезнования США в связи с взрывом в Стамбуле

Турция отказалась принять соболезнования США в связи с терактом в Стамбуле
Стамбульская полиция заявила, что взрыв устроила женщина, проходившая обучение у сирийских курдов
Фото: Kemal Aslan / Reuters
Фото: Kemal Aslan / Reuters

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что Анкара отказывается принять соболезнования США в связи с взрывом в Стамбуле, передает CNN Turk. «Мы не принимаем соболезнования от американского посольства. Мы никого не предаем, но мы больше не можем терпеть предательства», — сказал он, также отметив, что турецкие власти «знали, где координировалось нападение». Полиция Стамбула одновременно с этим объявила, что теракт совершила женщина 1999 года рождения, гражданка Сирии. По заявлению властей, она проходила обучение у отрядов Рабочей партии Курдистана.

«По нашим оценкам, приказ поступил из Кобани [город на севере Сирии], а исполнитель нападения прибыл из Африна [город на северо-западе Сирии]. <...> Имеющиеся у следователей улики указывают на то, что взрыв организовала партия «Демократический союз» [боевое крыло Курдской рабочей партии в Сирии]», — цитирует Сойлу агентство Anadolu.

Ранее министр раскритиковал официальное соболезнование США в связи с терактом в Стамбуле и отметил, что ответ последует в ближайшее время, передает Anadolu.

«Я думаю, что необходимо оценить соболезнование, сделанное сегодня США, — будто бы убийца был бы одним из первых, кто прибыл на место происшествия. И реакция на это послание будет очень четкой. Это будет видно в ближайшем будущем, с позволения Аллаха», — сказал он.

Взрыв на одной из самых популярных пешеходных улиц Стамбула. Фоторепортаж
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Как рассказал министр внутренних дел Турции&nbsp;Сулейман Сойлу, заложивший бомбу на улице Истикляль в Стамбуле задержан, предположительно, он причастен к &laquo;Рабочей партии Курдистана&raquo; (РПК), которую Анкара считает террористической организацией

Анкара считает Рабочую партию Курдистана террористической организацией. Военные США оказывали поддержки курдским отрядам в ходе конфликта в Сирии.

Взрыв в Стамбуле произошел 13 ноября на главной туристической улице Истикляль в Стамбуле. Шесть человек погибли, минимум 81 человек пострадал. На улице Истикляль находится российское генконсульство. По предварительным данным дипмиссии, россиян среди раненых не было.

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Генеральная прокуратура Стамбула квалифицировала взрыв как теракт, расследование ведут пять прокуроров.

В июне Эрдоган объявил о начале антитеррористической операции на территории Сирии. В Минобороны Турции целью операции назвали уничтожение формирований «Рабочей партии Курдистана». Эта пятая операция турецкой армии в Сирии с 2016 года. Спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и представитель Госдепартамента США Нед Прайс раскритиковали планы Анкары.

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Турция Стамбул взрыв теракт США курды
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