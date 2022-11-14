Турция отказалась принять соболезнования США в связи с взрывом в Стамбуле

Стамбульская полиция заявила, что взрыв устроила женщина, проходившая обучение у сирийских курдов

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Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что Анкара отказывается принять соболезнования США в связи с взрывом в Стамбуле, передает CNN Turk. «Мы не принимаем соболезнования от американского посольства. Мы никого не предаем, но мы больше не можем терпеть предательства», — сказал он, также отметив, что турецкие власти «знали, где координировалось нападение». Полиция Стамбула одновременно с этим объявила, что теракт совершила женщина 1999 года рождения, гражданка Сирии. По заявлению властей, она проходила обучение у отрядов Рабочей партии Курдистана.

«По нашим оценкам, приказ поступил из Кобани [город на севере Сирии], а исполнитель нападения прибыл из Африна [город на северо-западе Сирии]. <...> Имеющиеся у следователей улики указывают на то, что взрыв организовала партия «Демократический союз» [боевое крыло Курдской рабочей партии в Сирии]», — цитирует Сойлу агентство Anadolu.

Ранее министр раскритиковал официальное соболезнование США в связи с терактом в Стамбуле и отметил, что ответ последует в ближайшее время, передает Anadolu.

«Я думаю, что необходимо оценить соболезнование, сделанное сегодня США, — будто бы убийца был бы одним из первых, кто прибыл на место происшествия. И реакция на это послание будет очень четкой. Это будет видно в ближайшем будущем, с позволения Аллаха», — сказал он.

Анкара считает Рабочую партию Курдистана террористической организацией. Военные США оказывали поддержки курдским отрядам в ходе конфликта в Сирии.

Взрыв в Стамбуле произошел 13 ноября на главной туристической улице Истикляль в Стамбуле. Шесть человек погибли, минимум 81 человек пострадал. На улице Истикляль находится российское генконсульство. По предварительным данным дипмиссии, россиян среди раненых не было.

Генеральная прокуратура Стамбула квалифицировала взрыв как теракт, расследование ведут пять прокуроров.

В июне Эрдоган объявил о начале антитеррористической операции на территории Сирии. В Минобороны Турции целью операции назвали уничтожение формирований «Рабочей партии Курдистана». Эта пятая операция турецкой армии в Сирии с 2016 года. Спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и представитель Госдепартамента США Нед Прайс раскритиковали планы Анкары.