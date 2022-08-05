В Кремле призвали Турцию не допустить дестабилизации в Сирии

Фото: Baderkhan Ahma / AP

Москва учитывает озабоченности Турции по ситуации в Сирии, однако важно не допустить дестабилизации обстановки в арабской республике. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в преддверии визита Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи, сообщает ТАСС.

«У Турции есть законные озабоченности по соображениям безопасности, которые мы, конечно же, учитываем. Но очень важно не допускать каких-то действий, которые могут привести к дестабилизации обстановки в Сирии, или [того], что может поставить под угрозу территориальную и политическую целостность Сирии», — сказал Песков.

Сирия станет одной из тем переговоров Эрдогана с президентом Владимиром Путиным, отметил Песков.

О планах глав государств провести переговоры в Сочи стало известно 26 июля. Тогда TRT Haber сообщал, что Путин и Эрдоган должны обсудить военные действия на Украине и оценить ситуацию по зерновому коридору. В Кремле говорили, что лидеры двух стран обсудят региональные проблемы и двусторонние отношения.

В июне ряд турецких телеканалов со ссылкой на источники в Минобороны страны сообщили, что турецкая армия завершила подготовку к спецоперации в Сирии. Целью операции является уничтожение формирований «Рабочей партии Курдистана» на севере Сирии и Ирака, которые власти Турции считают террористическими.