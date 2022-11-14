Посольство России: в теракте в Стамбуле пострадали трое россиян

В теракте в Стамбуле пострадали россияне

Угроза жизни трех пострадавших при теракте в Стамбуле россиян отсутствует, заверили в генконсульстве

Фото: Burak Kara / Getty Images

В результате теракта в Стамбуле пострадали трое россиян, угрозы их жизни нет сообщили в российской генконсульстве.

«По уточненной информации, в результате взрыва, произошедшего 13 ноября на улице Истикляль в Стамбуле, пострадало трое российских граждан. В настоящее время угроза их жизни отсутствует», — говорится в сообщении российского консульства во «Вконтакте».

Взрыв в стамбульском районе Бейоглу на улице Истикляль произошел около 16:20 13 ноября. Данная улица является пешеходной и является одним из самых популярных мест у туристов. Ее полностью перекрыли, а также закрыли находящуюся неподалеку мечеть Таксим.

На улице Истикляль находится российское генконсульство.

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