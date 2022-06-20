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Операция Турции в Сирии ,  
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В Турции сообщили о готовности армии к началу спецоперации в Сирии

Армия Турции готова к проведению спецоперации на севере Сирии для ликвидации курдских сил, их в Анкаре считают террористами. Планы Анкары раскритиковали в Москве и Вашингтоне, увидев риск региональной безопасности
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Турецкая армия полностью завершила подготовительную работу к проведению военной операции против курдских формирований на территории Сирии, в вооруженных силах ожидают соответствующего приказа, сообщают телеканал TGRT Haber, газеты Türkiye и Memur без указания источников информации.

Эта операция на территории Сирии станет пятой для турецкой армии с 2016 года, в ней Анкара намерена использовать преимущественно турецкое вооружение, его доля будет достигать 80%. Издания уточняют, что власти Турции планируют широко использовать ударные беспилотники Bayraktar TB2; танки FIRAT M60TM; ударные вертолеты T129 ATAK; системы радиоэлектронной борьбы Koral; американские истребители F-16, модернизированные по системе ÖZGÜR; высокоточные ракеты воздушного и наземного базирования.

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Фото:Anas Alkharboutli / dpa / picture-alliance / ТАСС

О намерении полностью уничтожить формирования «террористов» на севере Сирии и Ирака турецкие власти заявили в конце мая, 1 июня президент Тайип Реджеп Эрдоган официально объявил о начале новой антитеррористической операции на сирийской территории. Он уточнил, что главная цель — установление контроля над городами Талль-Рифат и Манбидж. Операцию планируется провести на территории, находящейся в 30 км от южной турецкой границы. В этих районах сосредоточены силы Рабочей партии Курдистана (РПК), власти Турции считают ее террористической организацией.

«На севере Сирии есть пункты сосредоточения известных террористических организаций. Эти точки фокусировки присутствуют во всех регионах с северо-востока на северо-запад Сирии. К сожалению, все коалиционные силы, особенно США, серьезно помогают этим террористическим организациям с оружием, инструментами, снаряжением», — заявлял Эрдоган, передает Hürriyet.

В турецком Совбезе при этом утверждают, что военная операция не угрожает территориальной целостности соседних стран, она направлена лишь на обеспечение национальной безопасности.

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Фото:Chris McGrath / Getty Images

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Спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев планы Анкары подверг критике, назвав планируемую операцию «неразумным шагом», грозящим дестабилизацией и эскалацией напряжения. Это может спровоцировать новый виток вооруженного конфликта, счел он. Лаврентьев также отметил, что российская сторона несколько раз попросила Турцию отказаться от своих планов и продолжит настаивать на этом.

Лаврентьев также допустил возможность прямого столкновения армий Турции и Сирии. «Надеемся, что президент Турции воздержится от ее проведения с учетом и негативного отношения к ней со стороны практически всех арабских государств», — подчеркнул спецпредставитель президента России.

Власти США также выражали обеспокоенность возможной операцией Турции в Сирии, в Госдепартаменте указывали на риск «подрыва региональной стабильности» и увеличении угроз для сил коалиции США. «Мы осуждаем любую эскалацию, которая может поставить под угрозу [режимы прекращения огня]. Мы считаем крайне важным, чтобы все стороны поддерживали и соблюдали зоны прекращения огня», — подчеркнул представитель ведомства Нед Прайс в конце мая.

Турция с 2016 года провела в Сирии четыре военных операции: «Щит Евфрата», «Весенний щит», «Оливковая ветвь» и «Источник мира».

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Турция Сирия спецоперация курды

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