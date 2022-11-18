Прокуратура попросила арестовать 17 фигурантов дела о взрыве в Стамбуле

Прокуратура попросила суд арестовать 17 человек, в том числе гражданку Сирии Алам аль-Башир, которую подозревают в совершении взрыва. Три человека останутся под судебным контролем, еще 29 депортируют из страны

Прокуратура попросила суд арестовать 17 подозреваемых по делу о взрыве в центре Стамбула, передает агентство Anadolu со ссылкой на ведомство.

Среди них, по данным агентства, есть и гражданка Сирии Алам аль-Башир. Власти считают, что женщина совершила теракт на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула, взорвав там бомбу. Полиция, утверждает, что Аль-Башир связана с «Рабочей партией Курдистана», организация причастность к теракту отрицает.

Всем 17 фигурантам предъявлено обвинение в «разрушении единства и целостности государства», «умышленном убийстве», «умышленной попытке убийства» и « умышленном пособничестве убийству», пишет агентство.

Всего по делу проходили 49 человек, однако прокуроры попросили арестовать только 17 из них после допроса. Еще трое будут находиться под судебным контролем. 29 оставшихся фигурантов депортируют из страны.

Турецкий министр юстиции Бекир Боздаг ранее говорил, что власти подозревают в причастности к преступлению 50 человек, и что их всех задержали. Телеканал A Haber после этого сообщил о задержании в Сирии еще одного фигуранта — члена террористической организации под кодовым именем Хусам, который, по версии турецкой полиции, помогал террористам, совершившим взрыв в Стамбуле.

Взрыв в стамбульском районе Бейоглу на популярной туристической улице Истикляль произошел 13 ноября около 16:20 по местному времени. В результате погибли шесть человек, еще как минимум 81 пострадал. По данным российского консульства, пострадали трое россиян. Генеральная прокуратура Стамбула квалифицировала взрыв как теракт.

В июне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале антитеррористической операции на территории Сирии. Власти страны заявили, что ее цель - уничтожение формирований «Рабочей партии Курдистана» на севере Сирии и Ирака, которые власти Турции считают террористическими. Это пятая операция турецкой армии в Сирии с 2016 года.