В Турции задержали 50 человек из-за теракта в Стамбуле, в том числе тех, кто привез бомбу

В Турции задержали 50 человек по делу о теракте в Стамбуле

Фото: Kemal Aslan / Reuters

Число задержанных по подозрению в причастности к теракту в центре Стамбула выросло до 50 человек. Об этом сообщил министр юстиции страны Бекир Боздаг, передает CNN Turk.

«Мы осуждаем все виды терроризма. <...> Террористические организации — враги человечества. Турция продолжает свою борьбу с терроризмом. Никакая террористическая организация, противостоящая Турции, не добьется успеха», — заявил он.

Ранее Боздаг сообщал о задержании 48 человек, передает En Son Haber.

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По данным Sabah, позже власти задержали братьев Аммара Яркаса и Ахмеда Яркаса, признанных в Турции террористами. По данным турецких властей, они доставили бомбу гражданке Сирии Алам аль-Башир, которая и совершила теракт на пешеходной улице.

Газета отмечает, что братьев в прошлом обвиняли в незаконном ввозе в страну иммигрантов, в частности, членов «Рабочей партией Курдистана» (Анкара считает ее террористической).

Взрыв в Стамбуле произошел 13 ноября на главной туристической улице Истикляль. Шесть человек погибли, минимум 81 человек пострадал. На улице Истикляль находится и российское генконсульство. По данным дипмиссии, во время взрыва пострадали трое россиян. Генеральная прокуратура Стамбула квалифицировала взрыв как теракт.

14 ноября власти Турции сообщили о задержании по подозрению в причастности к теракту 46 человек, в том числе гражданки Сирии 1999 года рождения по имени Алам аль-Башир, которая и совершила подрыв бомбы. Как утверждает полиция, на допросе женщина призналась, что связана с «Рабочей партией Курдистана». РПК отрицает свою причастность к теракту. «Для нас не может быть и речи о том, чтобы каким-либо образом нападать на гражданских лиц», — говорилось в заявлении партии, распространенном Reuters.

В июне Эрдоган объявил о начале антитеррористической операции на территории Сирии. В Минобороны Турции целью операции назвали уничтожение формирований «Рабочей партии Курдистана». Эта пятая операция турецкой армии в Сирии с 2016 года.