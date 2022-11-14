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Что известно о теракте в центре Стамбула. Видео
В Стамбуле 13 ноября на улице Истикляль произошел теракт — шесть человек погибли, более 80 были ранены. Что известно о взрыве, его организаторах и реакции в мире — в видео РБК
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