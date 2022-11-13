Вице-президент Турции: установлено, что бомбу в Стамбуле взорвала женщина

Вице-президент Турции заявил, что взрыв в Стамбуле совершила женщина

По последним данным, погибли шесть человек, пострадал — 81, двое находятся в тяжелом состоянии

Фото: Kemal Aslan / Reuters

Взрыв на популярной среди туристов улице в центре Стамбула совершила женщина, сообщил вице-президент Турции Фуат Октай, передает Yenisafak.

«Было установлено, что бомбу взорвала женщина», — сказал он.

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Октай также сообщил, что, по последним данным, погибли шесть человек, пострадал — 81, двое находятся в тяжелом состоянии.

Он подтвердил ранее озвученную версию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, что взрыв в центре Стамбула является терактом, и пообещал, что виновные в произошедшем будут найдены. Турецкий лидер также говорил, что, согласно первым выводам следствия, роль во взрыве «сыграла женщина». Он сообщал о шести погибших и более чем 50 раненых.

Взрыв произошел 13 ноября на популярной туристической улице Истикляль. Прокуратура начала расследование. По предварительным данным генерального консульства России в Стамбуле, среди раненых при взрыве россиян нет.