«Рабочая партия Курдистана» отвергла обвинения Турции в причастности к теракту в Стамбуле

Курды отвергли обвинения в причастности к теракту в Стамбуле

Курды заверили, что о нападении на гражданских лиц «не может идти и речи». Ранее Турция сообщила, что гражданка Сирии на допросе призналась, что совершила взрыв в Стамбуле и связана с «Рабочей партией Курдистана»

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«Рабочая партия Курдистана» (РПК, Анкара считает ее террористической организацией) отрицает свою причастность к теракту в Стамбуле, в результате которого погибли шесть человек и пострадали 80, передает Reuters.

«Для нас не может быть и речи о том, чтобы каким-либо образом нападать на гражданских лиц», — говорится в заявлении.

Взрыв в стамбульском районе Бейоглу, на улице Истикляль, произошел около 16:20 13 ноября. Данная улица является пешеходной и считается одним из самых популярных мест у туристов, на ней также находится российское генконсульство. После взрыва улицу полностью перекрыли.

По данным российского генконсульства, среди пострадавших есть трое граждан России.

Генпрокуратура Стамбула квалифицировала случившееся как теракт. Sabah со ссылкой на полицию сообщило, что взрыв совершила гражданка Сирии 1999 года рождения по имени Ахлам Альбашир, которая, по данным ведомства, на допросе призналась, что связана с «Рабочей партией Курдистана».

Россия, Китай и другие страны направили соболезнования Турции в связи с произошедшим. При этом Анкара не приняла соболезнования от Вашингтона.

Глава МВД Сулейман Сойлу отметил, что соболезнования США можно расценить так, «будто бы убийца был одним из первых, кто прибыл на место происшествия». Он отметил, что турецкие власти «знали, где координировалось нападение».

В июне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале антитеррористической операции на территории Сирии с целью уничтожить формирования «Рабочей партии Курдистана». Это была пятая операция турецкой армии в Сирии с 2016 года.