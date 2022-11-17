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Сальдо запретил вывоз спецтехники и грузовиков из Херсонской области

Сальдо подписал указ, запретивший вывоз спецтехники и грузовиков из Херсонской области
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо подписал распоряжение о запрете вывозить спецтехнику и грузовой автотранспорт с территории региона. Информация об этом появилась в телеграм-канале администрации Херсонской области.

Согласно тексту распоряжения, вывоз с территории Херсонской области спецтехники, грузового автотранспорта и оборудования запрещен с 15 ноября и «до особого распоряжения»

«Военный комендант Херсонской области, совместно с представителями Министерства внутренних дел и Росгвардии, организует контроль за перемещением вышеуказанных технических средств через совместные блокпосты», — сообщается в посте.

Передвижение спецтехники, грузовиков и оборудования допускается только в исключительных случаях и только на основании распоряжения председателя Совета министров — правительства военно-гражданской администрации Херсонской области и при наличии пропуска, который выдан военным комендантом региона.

19 октября, после заявления командующего группировкой в зоне военной операции Сергея Суровикина о «непростой ситуации» в Херсоне, в городе началась эвакуация жителей с правого берега Днепра на левый.

9 ноября Минобороны России объявило об отводе войск из Херсона для занятия обороны по левому берегу Днепра. Освободившиеся подразделения будут отправлены на другие направления, сообщал командующий группировкой российских войск в зоне спецоперации на Украине генерал армии Сергей Суровикин. 11 ноября Минобороны заявило о завершении переброски войск, на левый берег Днепра были выведены более 30 тыс. российских военных и около 5 тыс. единиц вооружения и техники.

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15 ноября Сальдо уточнил, что эвакуация в Херсонской области, в частности из 15 км зоны у Днепра, продолжается. Врио главы области сообщил, что уже более 115 тыс. человек покинули правый берег Днепра с эвакуации. 

После отвода российских войск, 11 ноября в Херсон вошли бойцы украинского спецназа, сообщал президент Украины Владимир Зеленский указав, что остальные войска «на подступах к городу». Сам президент посетил город 14 ноября.

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