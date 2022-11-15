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В Кремле заявили, что Херсон остался центром региона после отвода войск

Песков: Херсон остался административным центром региона после отвода российских войск
Фото: Александр Ероченко / Reuters
Фото: Александр Ероченко / Reuters

Херсон остается административным центром Херсонской области даже после отвода российских войск, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Каких-либо иных решений не принималось», — сказал он.

Российская армия контролировала Херсон с марта. В конце сентября в Херсонской области прошел референдум и она вошла в состав России. После этого обстрелы региона участились, Минобороны сообщало о попытках ВСУ наступать, а мирных жителей эвакуировали с правого берега Днепра.

9 ноября Минобороны России объявило об отводе российских военных с правого берега Днепра, где находится Херсон, на левый. Командующий объединенной группировкой войск в зоне спецоперации Сергей Суровикин объяснил решение стремлением сохранить жизни солдат. 11 ноября Минобороны завершило переброску войск, на левый берег Днепра были выведены более 30 тыс. российских военных и около 5 тыс. единиц вооружения и техники. Комментируя отвод войск, Песков заявил, что Москва не считает этот шаг унизительным.

12 ноября Александр Фомин, которого «РИА Новости» назвало пресс-секретарем заместителя председателя правительства Херсонской области, сообщил о временном переносе административного центра Херсонской области в Геническ. Позже администрация региона это опровергла, уточнив, что город стал местом, где «временно находится ряд ведомств и структур органов власти региона».

В день, когда вывод российских войск из Херсона завершился, президент Украины Владимир Зеленский объявил о входе в город специальных подразделений ВСУ, а 14 ноября он сам приехал туда. Визит Зеленского Песков комментировать отказался: «Мы оставляем это без комментариев. Вы знаете, что это территория Российской Федерации».

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Херсон Дмитрий Песков военная операция Херсонская область

Сергей Суровикин

Командующий объединенной группировкой войск в военной операции на Украине, генерал армии

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