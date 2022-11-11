Минобороны: переброска военных на левый берег Днепра из Херсона завершена

Минобороны завершило переброску военных из Херсона на левый берег Днепра

Переброска подразделений российских войск из Херсона на левый берег Днепра завершилась рано утром 11 ноября, сообщили в Минобороны России.

«На херсонском направлении сегодня в 05:00 по московскому времени завершена переброска подразделений российских войск на левый берег реки Днепр», — сообщил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

По его словам, ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу не оставлено, потерь личного состава — не допущено.

Решение об отводе российских сил из Херсона 9 ноября принял министр обороны Сергей Шойгу после доклада командующего группировкой российских войск в зоне спецоперации, генерала Сергея Суровикина. По словам последнего, это «непростое решение» связано с желанием сохранить жизни российских военных и в целом боеспособность группировки войск.

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