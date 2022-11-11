Минобороны завершило переброску военных из Херсона на левый берег Днепра
Переброска подразделений российских войск из Херсона на левый берег Днепра завершилась рано утром 11 ноября, сообщили в Минобороны России.
«На херсонском направлении сегодня в 05:00 по московскому времени завершена переброска подразделений российских войск на левый берег реки Днепр», — сообщил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.
По его словам, ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу не оставлено, потерь личного состава — не допущено.
Решение об отводе российских сил из Херсона 9 ноября принял министр обороны Сергей Шойгу после доклада командующего группировкой российских войск в зоне спецоперации, генерала Сергея Суровикина. По словам последнего, это «непростое решение» связано с желанием сохранить жизни российских военных и в целом боеспособность группировки войск.
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