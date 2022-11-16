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Военная операция на Украине ,  
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В ФРГ увидели риск конфронтации НАТО с Россией из-за бесполетной зоны

ФРГ: создание бесполетной зоны над Украиной грозит конфликтом, НАТО хочет этого избежать
Вольфганг Бюхнер
Вольфганг Бюхнер (Фото: Wolfgang Kumm / dpa / Global Look Press)

Создание бесполетной зоны над Украиной создаст угрозу прямой конфронтации между Россией и НАТО, Германия и ее партнеры по альянсу этого не хотят, заявил Reuters представитель кабмина ФРГ.

«Вместе с нашими союзниками мы хотим избежать дальнейшей эскалации», — сказал он. Представитель Минобороны страны сообщил, что Берлин поддержит Польшу средствами противовоздушной обороны.

Установить бесполетную зону над Украиной ранее неоднократно просил президент страны Владимир Зеленский. США, Германия и Великобритания выступили против этой инициативы, так как видели в ней риск возникновения конфликта с Россией.

В очередной раз установить бесполетную зону над территорией Украины предложил 16 ноября глава Минобороны страны Алексей Резник — в связи с падением ракет на территорию Польши. Призвал к такому шагу и советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

15 ноября на Украине по всей территории страны была объявлена воздушная тревога. Главы областных военных администраций сообщали о работе ПВО и взрывах в Киеве, Львове, Черскасской, Хмельницкой и иных областях. Вечером президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Украине было зафиксировано 85 ракетных ударов, большинство из которых пришлось по энергетической инфраструктуре. Минэнерго страны назвало обстрел 15 ноября самым масштабным с начала спецоперации.

В тот же день польское Radio ZET сообщило о падении ракет в селе Пшеводув в 8 км от границы с Украиной. В результате взрывов погибли два человека. Минобороны назвало сообщения польских СМИ о причастности России к данному инциденту провокацией.

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На следующий день Минобороны России подтвердило удары по украинской критической инфраструктуре, но вновь опровергло данные о российских ракетах на территории Польши. Российское военное ведомство подчеркнуло, что удары наносились только по целям на территории Украины, на расстоянии не ближе 35 км от границы. Позже ведомство сообщило, что обломки ракет, фотографии которых опубликовали польские СМИ, являются элементами комплекса ПВО Украины.

16 ноября президент Польши Анджей Дуда заявил, что у страны сейчас нет свидетельств преднамеренной атаки на страну. По его словам, скорее всего, это была «старая» советская ракета украинской системы ПВО С-300. Инцидент с ракетой президент назвал случайностью. Он также подчеркнул, что обстоятельства происшествия расследуют Варшава и НАТО.

Теги
бесполетная зона Германия Украина НАТО Россия
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