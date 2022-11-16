К каким последствиям может привести падение ракет в Польше

Американский президент Джо Байден заявил, что ракету, которая упала в Польше, запустили не из России. Но Варшава созывает Совет НАТО для консультаций по 4-й статье договора Альянса. А вечером в ООН пройдет Совет Безопасности

Фото: Jakub Orzechowski / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Чья ракета упала в Польше

Утром 16 ноября американский президент Джо Байден заявил, что «есть предварительная информация, которая опровергает» данные о том, что ракета, упавшая в Польше, была выпущена с территории России. Об этом он заявил в беседе с журналистами после экстренной встречи с лидерами НАТО и G7 на полях саммита G20 на Бали.

«Не хочу этого говорить, пока мы не проведем полное расследование. Но маловероятно, что по линиям траектории она была выпущена из России, но посмотрим», — сказал он и добавил, что США и страны НАТО проведут полное расследование прежде, чем действовать. Позднее агентство Reuters со ссылкой на источник в НАТО сообщило, что Байден в ходе встречи на Бали назвал версию, согласно которой ракета была выпущена украинской ПВО.

Одновременно с этим Associated Press сообщило со ссылкой на несколько источников, что упавшая в Польше ракета, предположительно, была выпущена украинскими силами ПВО, чтобы сбить российскую ракету. CNN пишет, что самолет НАТО, пролетавший над воздушным пространством Польши 15 ноября, смог отследить ракету. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции, которая является членом НАТО, также заявил в среду, что, согласно имеющимся данным, Россия не причастна к инциденту с падением ракеты в Польше.

Днем с заявлением выступил президент Польши Анджей Дуда, он заявил, что скорее всего, на территорию Польши по случайности упала ракета системы ПВО С-300. Дуда подчеркнул, что инцидент расследуют Варшава и НАТО.

Вечером во вторник на территории польской деревни Пшеводув в 6 км от границы с Украиной упала ракета. Погибли два человека. В этот день Россия нанесла ракетный удар по украинской военной и энергетической инфраструктуре. По данным Киева, Россия выпустила более 90 ракет по городам на всей территории страны. Большая часть из них была сбита ПВО, заявили украинские власти, но 30 объектов инфраструктуры были поражены, без света остались ряд крупных городов, отключения электроэнергии затронули около 20 млн жителей страны.

В Минобороны России в среду подтвердили массированный удар «по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики». «Все выпущенные ракеты попали точно в назначенные цели. Все объекты поражены», — заявили в ведомстве.

Первые версии инцидента с упавшей в Польше ракетой отличались от озвученных в среду выводов США и Турции. Президент Польши Анджей Дуда в ночь на среду заявил журналистам, что, «скорее всего, это была ракета российского производства». При этом он не сказал, кто выпустил ракету, уточнив лишь, что инцидент был единичным. Из-за инцидента в МИД Польши был вызван российский посол. Встреча с российским послом продлилась 4 минуты, «без рукопожатий и других вежливостей», министр передал послу ноту, которая описывает ситуацию и позицию Польши по ней, посол принял к сведению и ушел, заявили в польском МИДе на следующий день.

Президент Украины Владимир Зеленский практически сразу, как стало известно об инциденте, заявил, что по Польше ударили российские ракеты. В Минобороны России отвергли причастность к инциденту в Польше.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал первую реакцию на события в Польше «истеричной и оголтело-русофобской, которая не основывалась ни на каких реальных данных».

Экстренные заседания

️В среду глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Польша инициировала созыв Совета НАТО в соответствии с 4-й статьей Североатлантического договора. Согласно этой статье участники Альянса имеют право «консультироваться друг с другом в случае, если, по мнению какой-либо из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность какой-либо из договаривающихся сторон окажутся под угрозой». Речь, таким образом, в данный момент не идет о другой, 5-й статье о коллективной обороне в случае нападения на одну из стран НАТО.

Кроме того, в среду в Польше пройдет заседание Совета нацбезопасности. Также экстренное заседание правительства соберется в Латвии. Министр обороны Латвии Артис Пабрикс накануне заявил, что страна выступает за закрытие неба над Украиной.

Также в среду в ООН должно пройти заседание Совета Безопасности по Украине, инцидент в Польше станет главной темой встречи, написал в своем телеграм-канале первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. «Признать роль Украины и Польши в этой опаснейшей провокации для наших бывших западных партнеров — вещь немыслимая. Зато игнорировать факты и списывать все на Россию для них дело привычное, не замечают же они источник продолжающихся обстрелов ЗАЭС. Даже любопытно, как они будут выкручиваться на этот раз!» — заявил Полянский. Начало заседания в 23:00 по Москве.

Какими могут быть последствия

Последствия ситуации с падением ракеты на территорию Польши будут зависеть от того, кто является виновником инцидента, но война между Россией и НАТО не начнется при любом исходе, считает генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. «Если выяснится, что это, скажем, ракета украинской ПВО, которая была направлена на какие-то цели российских вооруженных сил и, попав в эти цели, оказалась на территории Польши, то, скорее всего значение инцидента будут преуменьшать. На Западе будут говорить о том, что идет война и всякое может быть. Наверное, Зеленский принесет извинения Дуде или польской стороне. При этом все равно будут говорить, что ситуация возникла по вине России, и что ее удары по украинской инфраструктуре спровоцировали ответ Украины, который привел к таким последствиям», — сказал он РБК.

По мнению Кортунова, обмена ракетными ударами между Россией и НАТО «никто не хочет». Введение бесполетной зоны над Украиной, по словам Кортунова, маловероятно. «Непонятно, как ее вводить. Кроме того, введение бесполетной зоны предполагает, что НАТО становится ответственным участником конфликта. Альянс этого не хочет, и поводов для этого недостаточно», — пояснил он.

Кортунов добавил, что введение бесполетной зоны можно было бы интерпретировать как один из возможных вариантов активизации пятой статьи устава НАТО, отметив, что статья не распространяется на Украину. По его словам, на данный момент задействована четвертая статья устава НАТО, которая предполагает консультации в случае возникновения опасной ситуации, требующей координации стран — членов НАТО. «Это не пятая статья, и в данном случае она к делу не относится», — резюмировал эксперт.

Директор исследовательской программы по восточному соседству ЕС и по России Финского института международных отношений Аркадий Мошес в разговоре с РБК сказал, что пока не ожидает драматических последствий попадания ракет на территорию Польши. При этом у инцидента будут политические последствия, потому что «вне зависимости от того, что произошло, ответственность будет возложена на Россию».

«Даже если это были не российские ракеты, а ракеты украинской ПВО, понятно, что они были выпущены по территории Польши не умышленно, а попали туда случайно. Пока это очередной контекстуальный фактор, который будет заставлять западные страны все больше втягиваться в конфликт с целью усиления поддержки Украины, потому что они понимают, чем это потенциально грозит», — сказал Мошес.

По словам эксперта, страны Запада могут намеренно склоняться к тому, чтобы не втягиваться в военную эскалацию конфликта на этой стадии. «Именно поэтому говорят, что точно ничего не знают, но, скорее всего, это не российские ракеты. Если они скажут, что это точно российские ракеты, то тогда с определенной долей автоматизма придется включать по меньшей мере военно-политический консультационный механизм и остановиться будет труднее», — пояснил он.

Мошес добавил, что страны Запада сейчас посылают сигнал России о том, что не хотят идти на обострение ситуации. Но, если массированные обстрелы Украины и разрушение энергетической инфраструктуры продолжатся, то тогда политическое давление в странах Запада в пользу предоставления Украине новых, более современных средств ПВО начнет расти, продолжил он. «Так или иначе произойдет эскалация конфликта и его выход на следующий уровень. Пока речь идет о каких-то политических, репутационных последствиях и росте озабоченности, но это может оказаться промежуточной фазой. По крайней мере обсуждение предоставления Украине новых типов вооружений в области ПВО и ПРО выйдет на новый уровень», — заключил он.