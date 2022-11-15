Глава офиса Зеленского назвал удары по Киеву ответом на речь Зеленского

Андрей Ермак (Фото: AndriyYermak / Twitter)

Россия ответила на «сильную» речь президента Украины Владимира Зеленского ракетными ударами, заявил руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в Twitter.

«Кто-то всерьез считает, что Кремль серьезно хочет мира? Кремль хочет послушания», — написал Ермак.

Украинский лидер во время выступления на G20 заявил, что Украине нужны новые и эффективные» гарантии безопасности и новый «Минск» невозможен. По мнению Зеленского, Россия должна немедленно вывести войска с территории Украины, а всем странам необходимо создать новую архитектуру безопасности в рамках соглашения под названием Kyiv security compact (Киевский договор о безопасности). Всего президент перечислил десять условий «украинской формулы мира», в том числе энергетическую и продовольственную безопасность, вывод войск, восстановление территориальной целостности Украины, освобождение всех пленных, недопущение дальнейшей эскалации и фиксацию окончания конфликта.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал требования, которые выдвигает Зеленский, нереалистичными и неадекватными ситуации. По его словам, из заявлений президента Украины Владимира Зеленского стало понятно, что никаких советов Запада о необходимости переговоров с Москвой тот не слушает, а его риторика агрессивная и русофобская.

15 ноября на Украине около 16:00 по всей территории страны была объявлена воздушная тревога, главы областных военных администраций сообщали о работе ПВО и взрывах, за которыми последовали отключения электричества. Без света, по сообщениям местных властей, остались большая часть Львова, половина Киева, Харькова, Житомир и другие города Украины.

Позднее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Украине зафиксировано 85 ракетных ударов, большинство из которых пришлось по энергетической инфраструктуре страны.