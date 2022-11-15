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Военная операция на Украине ,  
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Глава офиса Зеленского назвал удары по Киеву ответом на речь Зеленского

Андрей Ермак: удары по инфраструктуре Украины — ответ на «сильную» речь Зеленского на G20
Андрей Ермак
Андрей Ермак (Фото: AndriyYermak / Twitter)

Россия ответила на «сильную» речь президента Украины Владимира Зеленского ракетными ударами, заявил руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в Twitter.

«Кто-то всерьез считает, что Кремль серьезно хочет мира? Кремль хочет послушания», — написал Ермак.

Украинский лидер во время выступления на G20 заявил, что Украине нужны новые и эффективные» гарантии безопасности и новый «Минск» невозможен. По мнению Зеленского, Россия должна немедленно вывести войска с территории Украины, а всем странам необходимо создать новую архитектуру безопасности в рамках соглашения под названием Kyiv security compact (Киевский договор о безопасности). Всего президент перечислил десять условий «украинской формулы мира», в том числе энергетическую и продовольственную безопасность, вывод войск, восстановление территориальной целостности Украины, освобождение всех пленных, недопущение дальнейшей эскалации и фиксацию окончания конфликта.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал требования, которые выдвигает Зеленский, нереалистичными и неадекватными ситуации. По его словам, из заявлений президента Украины Владимира Зеленского стало понятно, что никаких советов Запада о необходимости переговоров с Москвой тот не слушает, а его риторика агрессивная и русофобская.

15 ноября на Украине около 16:00 по всей территории страны была объявлена воздушная тревога, главы областных военных администраций сообщали о работе ПВО и взрывах, за которыми последовали отключения электричества. Без света, по сообщениям местных властей, остались большая часть Львова, половина Киева, Харькова, Житомир и другие города Украины.

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Позднее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Украине зафиксировано 85 ракетных ударов, большинство из которых пришлось по энергетической инфраструктуре страны.

Теги
Персоны
Военная операция на Украине Владимир Зеленский саммит G20 Андрей Ермак Украина

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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