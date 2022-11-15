Зеленский сообщил о 85 ракетных ударах по Украине

На Украине зафиксировано 85 ракетных ударов, большинство из них пришлось по энергетической инфраструктуре, сообщил президент Владимир Зеленский в видеообращении, записанном после волны взрывов и отключений электричества по всей стране.

«Восемьдесят пять ракетных ударов нанесено по Украине, по нашим городам, в большинстве своем — по энергетической инфраструктуре... Еще впереди может быть около 20 ударов... Знаю, что удары отключили нашу энергетику во многих городах», — рассказал он.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что из-за массированной ракетной атаки по всей Украине идут экстренные отключения света для стабилизации энергосистемы. Без света, по сообщениям местных властей, осталась большая часть Львова, половина Киева, районы Харькова, Житомира и ряда других городов Украины. Также отключения света затронули энергосистему Молдавии.

Минобороны России удары пока не комментировало. Ранее, в ходе волны атак в октябре, ведомство сообщало о нанесении ударов по энергетической инфраструктуре страны.

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