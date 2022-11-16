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Кремль отказался комментировать приостановку поставок нефти по «Дружбе»

Песков не стал комментировать приостановку поставок по нефтепроводу «Дружба»
Фото: Janos Kummer / Getty Images
Фото: Janos Kummer / Getty Images

Кремль не располагает детальной информацией о приостановке поставок нефти Венгрии по трубопроводу «Дружба» после массированных ракетных ударов по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Детальной информацией не располагаю. Вести себя, как поляки, не хочу. Поэтому нет комментария», — сказал Песков.

Вечером 15 ноября Украина уведомила «Транснефть» о приостановке прокачки по «Дружбе» в направлении Венгрии из-за падения напряжения. После этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан созвал экстренное заседание Совета безопасности страны, а министр обороны Криштоф Салай-Бобровницки провел телефонные переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Позже глава венгерского МИДа Петер Сийярто заявил, что прокачка нефти по трубопроводу «Дружба» в направлении Венгрии приостановлена из-за повреждения трансформаторной станции в результате ракетного удара по территории Украины. Повреждения получила обслуживающая инфраструктура, сам трубопровод не пострадал, уточнил он. Министр допустил, что прокачка может вскоре возобновиться, и заверил, что у Венгрии есть запасы нефти на несколько месяцев.

Нефтепровод «Дружба» построили в 1960-е годы. Он идет из Самары до Мозыря в Гомельской области Белоруссии, а затем делится на две ветки — северную (по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы) и южную (Украина, Чехия, Словакия, Венгрия и Хорватия). Ежегодно по нефтепроводу перекачивается свыше 100 млн т нефти.

15 ноября по Украине был нанесен массированный удар, целью которого Минобороны назвало объекты энергетической инфраструктуры, связанные с системой военного управления. Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко назвал обстрел украинской инфраструктуры 15 ноября самым масштабным с начала боевых действий. По словам украинского министра внутренних дел Дениса Монастырского, повреждения получили около 30 объектов. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что без электричества остались около 10 млн граждан страны.

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15 ноября польское Radio ZET сообщило о падении двух ракет в селе Пшеводув (8 км от границы с Украиной) и гибели двух человек. После этого МИД Польши вызвал российского посла, а Зеленский обвинил Москву в «ракетном ударе» по Польше, назвав это ударом по коллективной безопасности и весьма существенной эскалацией.

В Минобороны России сообщения о попадании российских ракет на территорию Польши назвали провокацией. Там заявили, что не наносили ударов близ украинско-польской границы. Российская сторона считает обломки, фотографии которых опубликовали польские СМИ, элементами зенитной управляемой ракеты комплекса ПВО С-300 воздушных сил Украины.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский написал, что после падения ракет Киев начал «истерику», которую подхватили «обезумевшие от русофобии» поляки. Песков тоже назвал реакцию стран Запада на падение ракет на территорию Польши «истеричной» и «оголтело русофобской». Он добавил, что «никогда не нужно спешить с оценками, которые могут нагнетать ситуацию».

Теги
«Дружба» Дмитрий Песков Украина Транснефть Военная операция на Украине
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Украина приостановила прокачку нефти по «Дружбе»
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