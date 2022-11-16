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Постпредство при ООН заявило о попытке вызвать столкновение России и НАТО

Дмитрий Полянский: Украина пытается спровоцировать столкновение России и НАТО
Дмитрий Полянский
Дмитрий Полянский (Фото: Michael M. Santiago / Getty Images)

Факты все отчетливее указывают на непричастность России к попаданию ракет на территорию Польши. Об этом написал в своем телеграм-канале первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

«Важны факты, и они как раз все отчетливее указывают на непричастность России к попаданию ракет на территорию Польши. Еще один факт — немедленная истерика киевского режима и призывы наказать Россию. С готовностью подхваченная давно уже обезумевшими от русофобии поляками», — заявил он. По его мнению, «налицо попытка спровоцировать прямое военное столкновение НАТО и России».

Полянский отметил, что 16 ноября в Совете Безопасности ООН пройдет очередное заседание по Украине. «Посмотрим, о чем в этих условиях будут говорить на заседании западники помимо привычных мантр о «российской агрессии» и «войне по выбору», но нет практически никаких сомнений в том, что польский инцидент будет в центре внимания. Признать роль Украины и Польши в этой опаснейшей провокации для наших бывших западных партнеров — вещь немыслимая. Зато игнорировать факты и списывать все на Россию для них дело привычное», — написал он.

15 ноября польское Radio ZET сообщило о падении ракет в селе Пшеводув в 8 км от границы с Украиной. Произошли взрывы на зерносушилке, погибли два человека, заявили в пожарной службе Польши. Издание Lublin112 сообщало, что на найденных на месте происшествия осколках ракет нет маркировки.

До этого по Украине был нанесен массированный удар. Целями стали объекты энергетической инфраструктуры. По словам главы Минэнерго Украины Германа Галущенко, обстрел стал самым масштабным с начала боевых действий. По данным командования воздушных сил ВСУ, всего по территории Украины было выпущено около 100 ракет.

После падения ракет в Польше премьер страны Матеуш Моравецкий созвал срочное заседание Комитета по национальной безопасности. МИД Польши вызвал российского посла. Президент страны Анджей Дуда запросил экстренное заседание Совета национальной безопасности 16 ноября. По данным Reuters, 16 ноября встречу также проведут послы стран НАТО по просьбе Польши.

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Минобороны России назвало «намеренной провокацией» сообщения польских СМИ о падении на территории республики российских ракет. В ведомстве добавили, что не наносили ударов около украинско-польской границы. Обломки, изображенные на фотографиях в польских СМИ, не имеют отношения к российским средствам поражения, утверждает Минобороны.

Дуда сказал, что Варшава пока не располагает точной информацией, чьи именно ракеты упали на территории страны. При этом AP со ссылкой на трех американских чиновников сообщало, что, по предварительным данным, упавшую на территории Польши ракету запустили украинские военные, чтобы сбить российские ракеты.

Теги
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