МИД Польши вызвал российского посла после взрывов на востоке страны
От российского посла в Польше Сергея Андреева потребовали «незамедлительно предоставить подробные разъяснения» в связи с тем, что после ракетного обстрела Украины в польском приграничном селе «упал снаряд»
Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау вызвал посла России Сергея Андреева в МИД. Об этом говорится на сайте польского ведомства.
В МИД Польши отметили, что 15 ноября Россия провела массированный ракетный обстрел территории Украины с целью уничтожения критической инфраструктуры, после чего на территории села в 8 км от польско-украинской границы «упал снаряд российского производства», в результате чего погибли два гражданина Польши.
«В связи с этим министр иностранных дел Збигнев Рау вызвал посла России в МИД с требованием незамедлительно предоставить подробные разъяснения», — пояснили в ведомстве.
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