Украина приостановила прокачку нефти по «Дружбе»

Украина уведомила «Транснефть» о приостановке прокачки нефти по «Дружбе» из-за падения напряжения. На этом фоне премьер Венгрии Орбан созвал Совет безопасности

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Украина приостановила прокачку нефти по трубопроводу «Дружба» в направлении Венгрии из-за падения напряжения, сообщил официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.

«Мы получили информацию от украинской стороны, что приостановлена прокачка из-за падения напряжения», — сказал он в разговоре с ТАСС.

В связи с остановкой нефтепровода «Дружба» премьер-министр Венгрии Виктор Орбан созвал вечером 15 ноября Совет безопасности.

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