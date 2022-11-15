Украина приостановила прокачку нефти по «Дружбе»
«Транснефть»: Украина приостановила прокачку нефти по «Дружбе» из-за падения напряжения
Украина уведомила «Транснефть» о приостановке прокачки нефти по «Дружбе» из-за падения напряжения. На этом фоне премьер Венгрии Орбан созвал Совет безопасности
Украина приостановила прокачку нефти по трубопроводу «Дружба» в направлении Венгрии из-за падения напряжения, сообщил официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.
«Мы получили информацию от украинской стороны, что приостановлена прокачка из-за падения напряжения», — сказал он в разговоре с ТАСС.
В связи с остановкой нефтепровода «Дружба» премьер-министр Венгрии Виктор Орбан созвал вечером 15 ноября Совет безопасности.
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