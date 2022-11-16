МИД Венгрии объяснил остановку прокачки по «Дружбе» повреждением станции

Петер Сийярто заявил, что повреждения при ракетном ударе получила трансформаторная станция, а сама «Дружба» не пострадала. Как сообщили в «Транснефти», 16 ноября Украина не возобновит прокачку

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Прокачка нефти по трубопроводу «Дружба» в направлении Венгрии приостановлена из-за из-за повреждения трансформаторной станции в результате ракетного удара по территории Украины, сообщил в своем Facebook (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена) глава венгерского МИДа Петер Сийярто.

Повреждения получила инфраструктура, обслуживающая трубопровод, а сама «Дружба» не пострадала, уточнил Сийярто (цитата по Index.hu). По его словам, устранить неисправность «очевидно проще», чем если бы нефтепровод был поврежден. Он допустил, что прокачка может вскоре возобновиться, и заверил, что у Венгрии есть запасы нефти на несколько месяцев.

Украина вечером 15 ноября уведомила «Транснефть», что приостанавливает прокачку по «Дружбе» из-за падения напряжения. На следующий день пресс-секретарь, советник президента «Транснефти» Игорь Демин сообщил «РИА Новости», что 16 ноября Киев не планирует возобновлять транспортировку.

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