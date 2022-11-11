В Кремле отказались считать унизительным отвод войск из Херсона

Дмитрий Песков: Кремль не сожалеет о принятии Херсонской области в состав России

В Кремле не хотели бы комментировать оценки экспертов по вопросу об отводе российских войск из Херсона, сообщил пресс-секретарь президента

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Специальная военная операция на Украине продолжается и в Кремле не хотели бы комментировать оценки экспертов по вопросу об отводе российских войск из Херсона, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. За комментариями по этому вопросу нужно обращаться в Минобороны, добавил он.

«Нет», — ответил Песков на вопрос, согласен ли он с тем, что отвод войск из Херсона унизителен для президента России Владимира Путина.

«Много разных экспертов. Есть такие, которые говорят так, как вы говорите; есть эксперты, которые говорят другие вещи. Мы не хотели бы комментировать ни тех, ни других. Специальная военная операция продолжается», — добавил представитель Кремля.

Комментируя доклад командующего группировкой российских войск в зоне спецоперации на Украине Сергея Суровикина и решение министра обороны Сергея Шойгу об отводе войск из Херсона, пресс-секретарь президента сообщил, что ему «нечего добавить» по этой теме. «Здесь за расширяющими комментариями надо обращаться к Минобороны», — указал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что Херсонская область — часть России, это закреплено и определено законодательством. «Здесь нет и не может быть никаких изменений», — сказал он.

9 ноября командующий группировкой войск в зоне спецоперации на Украине генерал армии Сергей Суровикин доложил министру обороны Сергею Шойгу об отводе войск из Херсона для занятия обороны по левому берегу Днепра.

По словам генерала, российская армия успешно противостоит атакам ВСУ на херсонском направлении. При этом украинская сторона наносит удары по зданиям органов местного самоуправления, школам, больницам и пунктам выдачи гуманитарной помощи. 20% ракет попадает по разным объектам, остальные сбиваются российскими системами ПВО.

При усилении атак на Каховскую ГЭС возникнет опасность жертв среди гражданских и опасность окружения российской группировки, указал Суровикин. Решение об отводе войск он назвал непростым. «В то же время мы сохраним самое главное — жизни наших военнослужащих и в целом боеспособность группировки войск, держать которую на правом берегу, в ограниченном районе, бесперспективно», — заявил командующий.

Выводы генерала поддержал министр обороны Сергей Шойгу. Он поручил приступить к отводу войск за Днепр. 10 ноября в Минобороны сообщили, что маневр российской группировки войск на подготовленные позиции на левом берегу реки идет по плану.

Российские военные взяли Херсон под полный контроль в начале марта. В сентябре в Херсонской и Запорожской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках прошли референдумы, после чего эти регионы вошли в состав России.