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Военная операция на Украине ,  
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В Кремле отказались считать унизительным отвод войск из Херсона

Дмитрий Песков: Кремль не сожалеет о принятии Херсонской области в состав России
В Кремле не хотели бы комментировать оценки экспертов по вопросу об отводе российских войск из Херсона, сообщил пресс-секретарь президента
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Специальная военная операция на Украине продолжается и в Кремле не хотели бы комментировать оценки экспертов по вопросу об отводе российских войск из Херсона, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. За комментариями по этому вопросу нужно обращаться в Минобороны, добавил он.

«Нет», — ответил Песков на вопрос, согласен ли он с тем, что отвод войск из Херсона унизителен для президента России Владимира Путина.

«Много разных экспертов. Есть такие, которые говорят так, как вы говорите; есть эксперты, которые говорят другие вещи. Мы не хотели бы комментировать ни тех, ни других. Специальная военная операция продолжается», — добавил представитель Кремля.

Комментируя доклад командующего группировкой российских войск в зоне спецоперации на Украине Сергея Суровикина и решение министра обороны Сергея Шойгу об отводе войск из Херсона, пресс-секретарь президента сообщил, что ему «нечего добавить» по этой теме. «Здесь за расширяющими комментариями надо обращаться к Минобороны», — указал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что Херсонская область — часть России, это закреплено и определено законодательством. «Здесь нет и не может быть никаких изменений», — сказал он.

9 ноября командующий группировкой войск в зоне спецоперации на Украине генерал армии Сергей Суровикин доложил министру обороны Сергею Шойгу об отводе войск из Херсона для занятия обороны по левому берегу Днепра.

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По словам генерала, российская армия успешно противостоит атакам ВСУ на херсонском направлении. При этом украинская сторона наносит удары по зданиям органов местного самоуправления, школам, больницам и пунктам выдачи гуманитарной помощи. 20% ракет попадает по разным объектам, остальные сбиваются российскими системами ПВО.

При усилении атак на Каховскую ГЭС возникнет опасность жертв среди гражданских и опасность окружения российской группировки, указал Суровикин. Решение об отводе войск он назвал непростым. «В то же время мы сохраним самое главное — жизни наших военнослужащих и в целом боеспособность группировки войск, держать которую на правом берегу, в ограниченном районе, бесперспективно», — заявил командующий.

Выводы генерала поддержал министр обороны Сергей Шойгу. Он поручил приступить к отводу войск за Днепр. 10 ноября в Минобороны сообщили, что маневр российской группировки войск на подготовленные позиции на левом берегу реки идет по плану.

Российские военные взяли Херсон под полный контроль в начале марта. В сентябре в Херсонской и Запорожской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках прошли референдумы, после чего эти регионы вошли в состав России.

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Теги
Семен Нехорошкин Семен Нехорошкин, Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Дмитрий Песков Херсон Военная операция на Украине
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