Херсонские власти опровергли перенос столицы в Геническ

Как заявили в администрации, Геническ стал не новой столицей региона, а городом, где «временно находится ряд ведомств и структур органов власти»

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Власти Херсонской области не принимали решения о переносе административного центра региона в Геническ, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местную администрацию.

«Геническ стал городом, где временно находится ряд ведомств и структур органов власти региона», — заявили там.

О временном переносе столицы из Херсона в Геническ сообщил в ночь на 12 ноября Александр Фомин, которого «РИА Новости» назвало пресс-секретарем заместителя председателя правительства Херсонской области.

По данным властей, на момент заявления Фомин «не являлся сотрудником администрации региона и не имел полномочий для таких заявлений». Там назвали Фомина бывшим работником администрации. На сайте Херсонского правительства в разделах «структура администрации» и «пресс-центр» его фамилия не упоминается.

Геническ — курортный город, находится примерно в 200 км от Херсона и примерно в 60 км от Джанкоя, на берегу Утлюкского лимана, который соединяется с Азовским морем.

Российские военные взяли под контроль Херсон в марте. В сентябре в Херсонской и Запорожской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках прошли референдумы, после которых эти регионы вошли в состав России.

9 ноября глава Минобороны Сергей Шойгу принял решение об отводе российских сил из Херсона после доклада командующего группировкой российских войск в зоне военной операции генерала армии Сергея Суровикина. По словам последнего, это «непростое решение» связано со стремлением сохранить жизнь российским военным и в целом боеспособность группировки войск, «держать которую на правом берегу, в ограниченном районе, бесперспективно». 11 ноября Минобороны сообщило, что российские войска покинули правый берег Днепра в Херсонской области. В тот же день местные власти отчитались о выстраивании линии обороны по всему левому берегу Днепра с «различного рода укреплениями».

В Кремле после отвода войск заявили, что Херсонская область — часть России, это закреплено и определено законодательством: «Здесь нет и не может быть никаких изменений».

11 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о входе в Херсон специальных подразделений ВСУ, указав, что остальные войска «на подступах к городу». Украинская администрация ввела в городе комендантский час, объяснив это необходимостью обеспечить безопасность жителей.