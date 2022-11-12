Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 ноября
EUR ЦБ: 61,54 (+0,54) Инвестиции, 11 ноя, 16:05
Курс доллара на 12 ноября
USD ЦБ: 60,22 (-1,03) Инвестиции, 11 ноя, 16:05
«Носороги на черепашьих бегах»: как оценить потенциал художника РБК Стиль и Tinkoff Private, 22:52
Херсонские власти опровергли перенос столицы в Геническ Политика, 22:49
Митрополит Тихон увидел возможность мира на Украине «по воле Божьей» Политика, 22:25
Зеленский назвал адом бои в Донбассе Политика, 22:14
Насколько хорошо вы знаете правила этикета. Интеллигентный тест РБК и ГАЛС, 22:03
Рогозин выразил надежду на поставку в зону СВО самого современного оружия Политика, 21:54
Вторая за неделю российская гимнастка сменила спортивное гражданство Спорт, 21:51
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
«Спартак» обыграл «Локомотив» и ушел на зимний перерыв на втором месте Спорт, 21:31
Маск отказался от личного участия в бизнес-форуме в рамках G20 Технологии и медиа, 21:26
Как изменился рынок жилья в России за 25 лет РБК и Дом.РФ, 21:15
Военная операция на Украине. Главное Политика, 21:00
Блинкен оставил за Киевом решение, когда и о чем говорить с Россией Политика, 20:55
Украинские власти ввели комендантский час в Херсоне Политика, 20:36
«Венеция» проиграла в дебютном матче экс-тренера «Спартака» Ваноли Спорт, 20:34
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

Херсонские власти опровергли перенос столицы в Геническ

Администрация Херсонской области опровергла сообщение о переносе столицы в Геническ
Как заявили в администрации, Геническ стал не новой столицей региона, а городом, где «временно находится ряд ведомств и структур органов власти»
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Власти Херсонской области не принимали решения о переносе административного центра региона в Геническ, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местную администрацию.

«Геническ стал городом, где временно находится ряд ведомств и структур органов власти региона», — заявили там.

О временном переносе столицы из Херсона в Геническ сообщил в ночь на 12 ноября Александр Фомин, которого «РИА Новости» назвало пресс-секретарем заместителя председателя правительства Херсонской области.

По данным властей, на момент заявления Фомин «не являлся сотрудником администрации региона и не имел полномочий для таких заявлений». Там назвали Фомина бывшим работником администрации. На сайте Херсонского правительства в разделах «структура администрации» и «пресс-центр» его фамилия не упоминается.

Геническ — курортный город, находится примерно в 200 км от Херсона и примерно в 60 км от Джанкоя, на берегу Утлюкского лимана, который соединяется с Азовским морем.

Российские военные взяли под контроль Херсон в марте. В сентябре в Херсонской и Запорожской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках прошли референдумы, после которых эти регионы вошли в состав России.

Читайте на РБК Pro
«Бывало и хуже»: что не надо говорить расстроенному человеку
«Самолет» наращивает продажи и обходит конкурентов. Покупать ли его акции
Как избавиться от 20 вредных привычек лидера: объясняет Маршалл Голдсмит
Роялти вызывают повышенный интерес ФНС. Что настораживает налоговиков

9 ноября глава Минобороны Сергей Шойгу принял решение об отводе российских сил из Херсона после доклада командующего группировкой российских войск в зоне военной операции генерала армии Сергея Суровикина. По словам последнего, это «непростое решение» связано со стремлением сохранить жизнь российским военным и в целом боеспособность группировки войск, «держать которую на правом берегу, в ограниченном районе, бесперспективно». 11 ноября Минобороны сообщило, что российские войска покинули правый берег Днепра в Херсонской области. В тот же день местные власти отчитались о выстраивании линии обороны по всему левому берегу Днепра с «различного рода укреплениями».

В Кремле после отвода войск заявили, что Херсонская область — часть России, это закреплено и определено законодательством: «Здесь нет и не может быть никаких изменений». 

11 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о входе в Херсон специальных подразделений ВСУ, указав, что остальные войска «на подступах к городу». Украинская администрация ввела в городе комендантский час, объяснив это необходимостью обеспечить безопасность жителей.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Херсонская область Херсон столица Геническ
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Украинские власти ввели комендантский час в Херсоне
Политика
Власти Каховского района Херсонской области уехали с левого берега Днепра
Политика
Зеленский объявил о входе украинского спецназа в Херсон
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter