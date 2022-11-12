Власти определили временную столицу Херсонской области
Временно административной столицей Херсонской области будет Геническ, который находится неподалеку от Крыма. Об этом «РИА Новости» заявил пресс-секретарь заместителя председателя правительства Херсонской области Александр Фомин.
«На сегодня временной административной столицей Херсонской области является Геническ. Там сосредоточены все основные органы власти», — сказал он.
Геническ находится примерно в 200 км от Херсона и примерно в 60-ти — от Джанкоя, на берегу Утлюкского лимана, который соединяется с Азовским морем.
Утром 11 ноября российские войска покинули правый берег Днепра в Херсонской области, где находится и город Херсон. Его армия России контролировала с марта. Вечером президент Украины Владимир Зеленский заявил о входе в город некоторых подразделений ВСУ.
Решение об отводе российских сил министр обороны Сергей Шойгу принял 9 ноября, после доклада командующего группировкой российских войск в зоне спецоперации Сергея Суровикина. Он обосновал это необходимостью сохранить жизни военных и боеспособность армии.
Также 11 ноября появились сообщения о разрушении Антоновского моста — единственной стационарной переправы через Днепр вблизи Херсона. В экстренных службах ТАСС подтвердили, что разрушены два пролета моста.