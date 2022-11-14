Песков отказался комментировать поездку Зеленского в Херсон

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 ноября
EUR ЦБ: 61,54 (+0,54) Инвестиции, 11 ноя, 16:05
Курс доллара на 12 ноября
USD ЦБ: 60,22 (-1,03) Инвестиции, 11 ноя, 16:05
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 14:36
Как поднять цены в кризис и не растерять при этом клиентов Pro, 14:30
Российские военные объявили о полном контроле над Павловкой Политика, 14:29
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:28
Почему климатические инвестиции быстрее всего растут не в ЕС и США РБК и Сбер, 14:26
В мэрии рассказали о перспективах развития прилегающих к МЦД территорий Город, 14:23
Нас ждет деградация и воровство: как компании пытаются защитить данные Pro, 14:10
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
WADA потребовало от CAS дисквалифицировать Валиеву на четыре года Спорт, 14:05
Насколько хорошо вы знаете правила этикета. Интеллигентный тест РБК и ГАЛС, 14:03
Линдси Лохан вернулась в кино. Где она пропадала 10 лет Life, 13:56
Биржевая цена газа в Европе выросла более чем на 10% Инвестиции, 13:55
Reuters сообщило о пропаже более $1 млрд средств клиентов криптобиржи FTX Крипто, 13:52
Минобороны сообщило о безуспешных атаках ВСУ на трех направлениях Политика, 13:49
Федун словами «не очень» оценил второе место «Спартака» в РПЛ Спорт, 13:41
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

Песков отказался комментировать поездку Зеленского в Херсон

Песков после сообщений о поездке Зеленского назвал Херсон территорией России

Фото:Валентин Огиренко / Reuters Фото:Валентин Огиренко / Reuters Фото:Валентин Огиренко / Reuters Фото:Валентин Огиренко / Reuters Фото:Валентин Огиренко / Reuters Фото:Валентин Огиренко / Reuters Фото:Валентин Огиренко / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о приезде президента Украины Владимира Зеленского в Херсон.

«Мы оставляем это без комментариев. Вы знаете, что это территория России», — сказал представитель Кремля.

О том, что Зеленский прибыл в Херсон, ранее сообщило агентство Reuters. По данным его корреспондента, президент Украины выступил перед военными, которые вошли в город вскоре после того, как его покинули российские силы. 

Минобороны России объявило об отводе войск из Херсона 9 ноября: в ведомстве объяснили решение стремлением сохранить жизни военных, нахождение которых на правом берегу Днепра командующий группировкой войск в зоне спецоперации Сергей Суровикин счел «бесперспективным».

11 ноября ведомство завершило переброску войск на левый берег, и Зеленский в тот же день объявил, что в Херсон вошел украинский спецназ, а остальные войска находятся «на подступах к городу».

Читайте на РБК Pro
Роялти вызывают повышенный интерес ФНС. Что настораживает налоговиков
В каких случаях сделка вызовет большие подозрения у следователей
Просто освежить резюме — недостаточно: с чего начать поиск новой работы
Конкуренция с Intel накаляется: что будет дальше с акциями AMD
Авторы
Теги
Персоны
Евгения Воропаева Евгения Воропаева, Семен Нехорошкин Семен Нехорошкин
Дмитрий Песков Владимир Зеленский Херсон

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Мэр заявил, что в Херсоне остались 40–50 тыс. мирных жителей
Политика
Daily Mail сообщила о привязанных к столбу в Херсоне за помощь России
Политика
Власти Алёшек в Херсонской области призвали жителей эвакуироваться
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter