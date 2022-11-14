Песков отказался комментировать поездку Зеленского в Херсон

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о приезде президента Украины Владимира Зеленского в Херсон.

«Мы оставляем это без комментариев. Вы знаете, что это территория России», — сказал представитель Кремля.

О том, что Зеленский прибыл в Херсон, ранее сообщило агентство Reuters. По данным его корреспондента, президент Украины выступил перед военными, которые вошли в город вскоре после того, как его покинули российские силы.

Минобороны России объявило об отводе войск из Херсона 9 ноября: в ведомстве объяснили решение стремлением сохранить жизни военных, нахождение которых на правом берегу Днепра командующий группировкой войск в зоне спецоперации Сергей Суровикин счел «бесперспективным».

11 ноября ведомство завершило переброску войск на левый берег, и Зеленский в тот же день объявил, что в Херсон вошел украинский спецназ, а остальные войска находятся «на подступах к городу».