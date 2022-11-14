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Володин назвал Украину государством-банкротом

Спикер Госдумы Володин: Зеленский вогнал Украину в долги и лишил ее граждан будущего
Фото: Ed Ram / Getty Images
Фото: Ed Ram / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский лишил граждан Украины будущего, «вогнав страну в долговую кабалу», заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

«Сегодня на обслуживание долгов Киев тратит более половины собственных доходов — 57,9%. Поэтому вынужден брать новые кредиты. Украина — государство-банкрот», — написал Володин. По его словам, «киевский режим пытается это замалчивать», но «проблема очевидна».

Володин в очередной раз отметил, что Украина полностью потеряла суверенитет после государственного переворота в 2014 году. Он указал, что бюджет Украины почти на 40% сформирован за счет иностранных кредитов и займов. Зарубежное финансирование страны в следующем году он оценил в 58%. «Украина не способна самостоятельно обеспечивать расходные обязательства перед гражданами: зарплаты и пособия, пенсии, решение других социальных вопросов», — пишет политик.

Ранее Вячеслав Володин заявлял, что Украина потеряла свою государственность из-за экономической ситуации и «оккупации» со стороны стран НАТО. Он сказал, что Вооруженные силы Украины управляются Пентагоном, а «приказы Киеву отдаются из Вашингтона».

Украина получает финансовую помощь от стран Запада и международных организаций. Деньги Киеву перечисляют ЕС, Великобритания, США, Всемирный банк. Минэкономики Украины в ноябре предупредило о возможном коллапсе экономики без поддержки со стороны западных государств и Международного валютного фонда. «Финансовая поддержка нашего бюджета для нас является частью военной поддержки. Без нее наша финансовая система потерпела бы крах. И это означало бы немедленную победу России», — сказал замминистра Тарас Качка.

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Советник президента Украины по экономике Олег Устенко оценивал дефицит госбюджета страны к концу 2022 года в $50 млрд, или 30–35% ВВП. По расчетам Устенко, ежемесячный дефицит бюджета в условиях боевых действий составляет $5 млрд.

В ноябре глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен пообещала представить программу финпомощи Украине на 2023 год на сумму €18 млрд — по €1,5 млрд в месяц. В сообщении ЕК говорилось, что помощь будет предоставлена в форме «очень льготных долгосрочных кредитов с покрытием процентных расходов», что будет способствовать реформам, необходимым для вступления Украины в Евросоюз.

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Вячеслав Володин Украина Владимир Зеленский

Вячеслав Володин

политик, спикер Госдумы

4 февраля 1964 года
Вклад «Стабильный»
Сумма
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