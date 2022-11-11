Власти Украины заявили о коллапсе для экономики без помощи США

Украинская экономика нуждается в постоянной финансовой поддержке со стороны США, стран Европы и Международного валютного фонда (МВФ), заявил The Washington Post замминистра экономики Тарас Качка.

«Финансовая поддержка нашего бюджета для нас является частью военной поддержки. Без нее наша финансовая система потерпела бы крах. И это означало бы немедленную победу России», — считает он.

Со слов главы ведомства Юлии Свириденко, в следующем году Украине потребуется $38 млрд экономической поддержки, поскольку в текущем году из-за боевых действий ВВП страны сократился на 35%. «Мы очень ценим оказанную нам помощь, но для нас очень важно поддерживать работоспособность экономической системы», — сказала она.

В конце сентября сенат США одобрил законопроект, предусматривающий выделение Киеву финансовой и военной помощи на $12,3 млрд. 12 октября глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что с начала российской военной операции Вашингтон выделил Киеву $16,8 млрд.

Президент США Джо Байден ранее выразил обеспокоенность, что республиканцы могут заблокировать дополнительную финансовую помощь Украине в случае победы их партии на промежуточных выборах в конгресс. Основной день голосования прошел 8 ноября. Согласно последним данным, которые приводит CNN, из 435 мест в палате представителей демократы получают 192, республиканцы — 209. Чтобы получить большинство, одной из партий нужно иметь 218 мест. В состав нового сената войдут 48 демократов (36 не избирались) и 49 республиканцев (29 не избирались). Всего в палате сто мест.