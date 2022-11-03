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Володин заявил о потере Украиной больше половины населения за восемь лет

Володин: Украина с 2014 года потеряла 53,7% населения
С 2014 года Украину покинули 10,5 млн жителей, а территории с населением еще свыше 11 млн человек с тех пор вошли в состав России. Численность населения падает и из-за боевых действий — страна идет к исчезновению, заявил Володин
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

С 2014 года Украину покинули более 10,5 млн человек, а 11,2 млн жителей Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей «сделали свой выбор быть с Россией». В результате страна потеряла 53,7% населения, а поддерживаемая США и ЕС «война до последнего украинца» продолжает уносить сотни жизней каждый день, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«После госпереворота в 2014 году Украина потеряла суверенитет. Стала колонией США», — считает политик. В то же время страна лишилась своего промышленного потенциала, в ней царит коррупция, а интересы народа не учитываются, отметил Володин. По его мнению, «киевский режим ведет Украину к полному ее исчезновению».

По данным Росстата на 2021 год, население Севастополя составляло около 550 тыс. человек, остальной территории полуострова Крым — 1,9 млн. В Херсонской области по состоянию на начало 2022 год, по данным украинских властей, проживало около 1 млн человек, в Запорожской — 1,6 млн. Численность населения ДНР в начале 2022 года составляла 2,2 млн человек, ЛНР — 1, 4 млн. 

24 февраля Россия начала проводить на Украине специальную военную операцию. После начала боевых действий мирное население стало массово покидать страну. По данным ООН на 1 ноября, в Европе находилось более 7,7 млн украинских беженцев (из них 2,8 млн — в России).

Потери украинских вооруженных сил с 24 февраля, по данным Минобороны России на 21 сентября, составили около 100 тыс. человек (при российских потерях в 5,9 тыс.). Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 22 августа заявлял, что безвозвратные потери украинской армии составляют около 9 тыс. человек.

Еще в ноябре 2021 года ООН прогнозировала сокращение населения Украины с 48,2 млн (на 2001 год) до 35 млн человек в 2050 году. Причины — низкий коэффициент рождаемости, высокая смертность и рост масштабов миграции.

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Вячеслав Володин Украина

Вячеслав Володин

политик, спикер Госдумы

4 февраля 1964 года
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