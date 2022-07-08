Зеленский счел недостаточной помощь Украине со стороны США

Президент Украины Зеленский отметил, что сейчас «весь мир помогает Киеву», оказывая гуманитарную, финансовую или военную поддержку, но «все могло бы быть проще», если бы страну приняли в НАТО

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

США значительно помогают Украине, однако этого недостаточно, чтобы победить в военном конфликте с Россией. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью CNN.

«Мы хотим увеличения этой помощи — мы боремся за нашу землю, мы не хотим, чтобы люди из разных стран сражались за нашу территорию. Но США — это мировая экономика, и они могут помочь нам как оружием, так и финансами», — подчеркнул он.

РБК на основе данных проекта Ukraine Support Tracker Кильского института мировой экономики подсчитал, что с конца февраля объем международной помощи Киеву превысил $75 млрд, а крупнейшим донором военной и гуманитарной помощи стали США ($25 млрд).

Зеленский счел ошибкой то, что Украина до сих пор не вступила в Североатлантический альянс. «Я могу только сказать, что принятие Финляндии и Швеции в НАТО — это правильное решение. Отказ принять Украину — это неверное решение», — подчеркнул украинский лидер.

Он отметил, что сейчас «весь мир» помогает Украине, оказывая гуманитарную, финансовую или военную поддержку, но, по мнению Зеленского, «все могло бы быть проще». «Украину можно было бы принять в качестве члена НАТО. Это было бы гораздо проще, чем люди себе представляют», — заключил украинский президент.

С начала российской спецоперации на Украине Киев неоднократно призывал НАТО принять его в альянс, однако так и не добился положительного решения по данному вопросу.

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Альянс не стал спешить с приемом Украины в свой состав, однако касательно опасений России заявлял, что проводит политику «открытых дверей». Зеленский, в свою очередь, сравнил эту политику со старыми турникетами метро в Киеве. «Они открыты, а когда ты подходишь, турникеты закрываются, пока не заплатишь. Неужели Украина еще недостаточно заплатила?» — отметил он.

Зеленский неоднократно подчеркивал, что Украине необходимо получить от НАТО гарантии безопасности, а также, что члены организации должны найти стране место в общем пространстве безопасности.

В Кремле заявили, что рассматривают возможное вступление Украины в НАТО как угрозу. Президент России Владимир Путин отмечал, что в уставе альянса есть статья о коллективной обороне, а в документах Украины записано, что «возвращение Крыма возможно военным путем». Таким образом, вхождение Киева в альянс может привести к военной конфронтации между Москвой и НАТО, отметил он.