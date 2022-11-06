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ЕК пообещала Киеву помощь на €18 млрд в форме «очень льготных кредитов»

Глава Еврокомиссии пообещала представить программу финансовой помощи Украине на €18 млрд
Эта сумма призвана «в значительной степени покрыть финансовые потребности» Украины в 2023 году, заявила Урсула фон дер Ляйен. Размер финансовой помощи составит до €1,5 млрд в месяц
Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен (Фото: Omer Messinger / Getty Images)

Еврокомиссия (ЕК) на следующей неделе представит план финансовой помощи Украине на 2023 год на сумму €18 млрд, эти средства должны «в значительной степени покрыть финансовые потребности» страны. Об этом сообщила пресс-служба ЕК после разговора главы комиссии Урсулы фон дер Ляйен с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Программа предусматривает финансирование украинского бюджета в размере до €1,5 млрд в месяц. Помощь в форме «очень льготных долгосрочных кредитов с покрытием процентных расходов» будет способствовать реформам, необходимым для вступления Украины в ЕС, говорится в сообщении.

Как заявили в пресс-службе ЕК, фон дер Ляйен и Зеленский «признали важность обеспечения предсказуемого и регулярного финансирования основных функций государства». Глава ЕК заявила, что Брюссель продолжит поддерживать Киев, также они обсудили обеспечение экспорта украинской сельхозпродукции в страны мира.

В начале ноября газета Politico сообщала, что власти ЕС собираются предложить странам блока три варианта сбора средств для финансирования помощи Украине. Они предполагают льготные заимствования под разные комбинации финансовых гарантий со стороны ЕС на случай дефолта и невозможности Киева вернуть долги. В случае согласия Украина может получить «десятилетний льготный период» для погашения займа.

По данным Bloomberg, Киев может получить первый транш помощи в январе.

После начала боевых действий на Украине ЕС ввел против Москвы несколько пакетов санкций, а также продолжает оказывать Киеву финансовую и военную помощь. Например, летом Европейский совет одобрил выделение Киеву дополнительной финансовой помощи в размере €9 млрд. В октябре украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что без нее жители страны могут остаться без выплат.

Согласно отчету Нацбанка Украины, экономика в 2022 году сократится на 32%, но в последующие годы инфляция начнет замедляться, а экономика в 2023–2024 годах будет расти на 4–5%.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Урсула фон дер Ляйен Владимир Зеленский финансовая помощь кредит Украина Еврокомиссия
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