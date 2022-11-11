Освобожденный пленный британский наемник решил стать на Украине военкором

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 ноября
EUR ЦБ: 61,54 (+0,54) Инвестиции, 16:05
Курс доллара на 12 ноября
USD ЦБ: 60,22 (-1,03) Инвестиции, 16:05
«РИА Новости» сообщило о пяти взрывах над Новой Каховкой Политика, 18:04
Брошенные и опасные: как решить проблему бродячих собак в России Партнерский проект, 17:56
Чемпион Roland Garros высоко оценил шансы россиян на Итоговом турнире АТР Спорт, 17:56
Депутат из Новосибирской области погиб в ходе военных действий на Украине Политика, 17:54
Банк России поддержал идею создания хранилища для смарт-контрактов Крипто, 17:50
Главный тренер сборной назвал Свечникова одним из лучших россиян в НХЛ Спорт, 17:50
Как вы справляетесь со стрессовой обстановкой. Тест РБК и Stada, 17:47
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Минобороны заявило об огневом поражении по ВСУ на правом берегу Днепра Политика, 17:39
Краткий путеводитель по ESG стран Азии и Ближнего Востока РБК и Сбер, 17:33
Американская горнолыжница и призер этапов Кубка мира совершила каминг-аут Спорт, 17:27
Холдинг Уоррена Баффета продал акции US Bancorp почти на $4 млрд Инвестиции, 17:26
«Носороги на черепашьих бегах»: как оценить потенциал художника РБК Стиль и Tinkoff Private, 17:22
Минобороны сообщило о 30 тыс. выведенных на левый берег Днепра военных Политика, 17:19
Голикова предложила запретить подросткам аборты без согласия родителей Общество, 17:12
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

Освобожденный пленный британский наемник решил стать на Украине военкором

Daily Mail: освобожденный из плена наемник Аслин вернется на Украину военкором
Эйден Аслин
Эйден Аслин (Фото: Wikimedia Commons)

Воевавший на стороне украинских сил британский наемник Эйден Аслин, приговоренный судом ДНР к смертной казни и освобожденный в результате обмена, возвращается на Украину, чтобы работать военным корреспондентом. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на Аслина.

«Я пообещал своей невесте, что не вернусь в армию. Я не собираюсь снова браться за оружие. <...> Я знаю, что мое лицо может быть узнаваемым на Украине, но чувствую, что риск того стоит», — заявил Аслин в интервью газете. Аслин сказал, что будет выкладывать ролики на YouTube с передовой.

Video

Украину он назвал своим домом. Его невеста — украинка, она находится в Ньюарке (графство Ноттингем, Великобритания) как беженка.

Аслин был взят в плен в ночь с 12 на 13 апреля, сообщал RT со ссылкой на источник в силовых структурах. В войсковой части он служил командиром минометной батареи. В ДНР Аслина обвинили в участии в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемника. В июне верховный суд ДНР приговорил Аслина и еще одного британца, Шона Пиннера, а также марокканца Саадуна Брагима к смертной казни. Подсудимым вменяли ч. 2 ст. 34 (совершение преступлений группой лиц), ст. 323 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти) и ст. 43 (наемничество) УК, они частично признали вину.

Лиз Трасс, еще будучи главой МИДа Британии, назвала решение суда нелегитимным и фиктивным. Она подчеркнула, что Лондон сделает все, чтобы освободить Аслина и Пиннера. Глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что не видит оснований для обмена или помилования двух британцев и марокканца, подчеркнув, что вопрос обмена «даже не обсуждается».

Читайте на РБК Pro
Ни хлеба, ни зрелищ: почему стриминги теряют подписчиков и капитализацию
Фото: Shutterstock «Самолет» наращивает продажи и обходит конкурентов. Покупать ли его акции
Как продавать в «Телеграме», чтобы от вас не отписывались
Фото: Shutterstock Как мобилизация изменила расклад сил на Wildberries. Рейтинг продавцов
Фото: Gary Hershorn / Reuters Восемь эффективных способов добавить в жизнь физическую активность
Фото: Mohawk Careers / YouTube С пола до потолка: как неверие в рецессию сделало американца миллиардером
Фото: Shannon Stapleton / Reuters Просто освежить резюме — недостаточно: с чего начать поиск новой работы
Китайский Евросоюз: зачем компании из КНР скупают европейские порты

21 сентября Россия при посредничестве наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана освободила десять иностранцев, взятых в плен во время боевых действий на Украине. В числе освобожденных, в частности, был и Аслин, уточняло Reuters.

Теги
Украина Великобритания ДНР Военная операция на Украине
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
В ДНР трое иностранцев частично признали вину по делу о наемничестве
Политика
В ДНР допустили применение смертной казни против иностранных наемников
Политика
Пушилин назвал «неизбежным» трибунал над пленными военными с «Азовстали»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter