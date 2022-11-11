Освобожденный пленный британский наемник решил стать на Украине военкором

Эйден Аслин (Фото: Wikimedia Commons)

Воевавший на стороне украинских сил британский наемник Эйден Аслин, приговоренный судом ДНР к смертной казни и освобожденный в результате обмена, возвращается на Украину, чтобы работать военным корреспондентом. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на Аслина.

«Я пообещал своей невесте, что не вернусь в армию. Я не собираюсь снова браться за оружие. <...> Я знаю, что мое лицо может быть узнаваемым на Украине, но чувствую, что риск того стоит», — заявил Аслин в интервью газете. Аслин сказал, что будет выкладывать ролики на YouTube с передовой.

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Украину он назвал своим домом. Его невеста — украинка, она находится в Ньюарке (графство Ноттингем, Великобритания) как беженка.

Аслин был взят в плен в ночь с 12 на 13 апреля, сообщал RT со ссылкой на источник в силовых структурах. В войсковой части он служил командиром минометной батареи. В ДНР Аслина обвинили в участии в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемника. В июне верховный суд ДНР приговорил Аслина и еще одного британца, Шона Пиннера, а также марокканца Саадуна Брагима к смертной казни. Подсудимым вменяли ч. 2 ст. 34 (совершение преступлений группой лиц), ст. 323 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти) и ст. 43 (наемничество) УК, они частично признали вину.

Лиз Трасс, еще будучи главой МИДа Британии, назвала решение суда нелегитимным и фиктивным. Она подчеркнула, что Лондон сделает все, чтобы освободить Аслина и Пиннера. Глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что не видит оснований для обмена или помилования двух британцев и марокканца, подчеркнув, что вопрос обмена «даже не обсуждается».

21 сентября Россия при посредничестве наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана освободила десять иностранцев, взятых в плен во время боевых действий на Украине. В числе освобожденных, в частности, был и Аслин, уточняло Reuters.