Клишас напомнил об отсутствии моратория на смертную казнь в ДНР и ЛНР

Процесс над эвакуированными с «Азовстали» должен быть открытым, по законам ДНР и ЛНР, заявил Клишас. Эти законы разрешают смертную казнь, в то время как в России мораторий на нее прописан в Конституции, отметил он

Андрей Клишас (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Бойцов украинского националистического батальона «Азов» (признан экстремистским в России) следует судить в ДНР и ЛНР, где не действует мораторий на смертную казнь, написал в Telegram-канале глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

По словам сенатора, судить участников «Азова» нужно в ДНР и ЛНР, поскольку именно там они «совершали свои преступления». Как отметил сенатор, процесс должен быть открытым, «с приглашением общественности и СМИ, по законам народных республик».

«Отдельно хочу отметить, что запрет Конституционного суда России на применение смертной казни в нашей стране основан на Конституции России и на территориях суверенных государств — ДНР и ЛНР не действует», — отметил Клишас.

Ранее сенатор неоднократно заявлял, что в России нет юридической возможности вернуть смертную казнь и законодатели не будут возвращаться к этой теме. Об этом он говорил на фоне выхода России из Совета Европы и связанных с ним заявлений замглавы Совета безопасности России Дмитрия Медведева, который в выходе из СЕ увидел повод «забыть о бессмысленных богадельнях» и отменить мораторий.

О том, что с территории «Азовстали» в Мариуполе вышли десять военных с белыми флагами, в ДНР сообщили 16 мая. К утру 18 мая в плен сдались 959 человек, заблокированных на территории комбината, сообщило Минобороны России.

Вопрос о статусе эвакуированных с «Азовстали» в Кремле переадресовали Минобороны. В Следственном комитете сообщили, что их допросят.

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На Украине этих военных рассчитывают в дальнейшем обменять. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что эти люди «нужны Украине живыми».