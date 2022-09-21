Саудовская Аравия заявила об участии в освобождении Россией 10 пленных

Москва освободила граждан Великобритании, США, Марокко, Швеции и Хорватии, взятых в плен во время военной операции на Украине, сообщил МИД Саудовской Аравии. Их вывезли в королевство

Мухаммед бен Сальман (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Россия освободила десять иностранцев, взятых в плен во время военных действий на Украине, при посредничестве наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана, сообщает Reuters со ссылкой на неназванного чиновника королевства. Это подтвердило Министерство иностранных дел Саудовской Аравии, сообщение размещено в Twitter-аккаунте ведомства.

В числе освобожденных — пять граждан Великобритании, два американца, марокканец, швед и хорват, уточняет Reuters. Самолет с бывшими пленными уже приземлился в Саудовской Аравии, подчеркнул МИД.

В заявлении министерства говорится, что Эр-Рияд выражает признательность России и Украине за реакцию на усилия принца бен Сальмана по освобождению военнопленных.

РБК направил запрос в МИД России.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о формировании интернационального легиона территориальной обороны 27 февраля. В него вступали иностранцы, желавшие сражаться на стороне Украины.

В начале марта министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев получил почти 20 тыс. заявок от граждан других стран, которые желали участвовать в боевых действиях. В начале мая газета Politico писала, что на стороне Киева воюют тысячи иностранцев, в том числе американцы.

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Однако в июле Минобороны России сообщило, что с начала спецоперации на Украину прибыли только 7107 иностранных наемников. По данным ведомства, на тот момент были убиты 4366 бойцов, а 2741 человек продолжал сражаться. Больше всего наемников прибыло из Польши, на втором месте оказалась Канада, на третьем — США, за ними следовали Великобритания и Грузия, отмечало министерство.

В начале июня суд ДНР приговорил трех иностранцев — британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Саадуна Брагима — к расстрелу за наемничество и участие в боевых действиях на стороне Украины. Они частично признали вину.

На тот момент в ДНР действовал мораторий на исполнение смертных приговоров, который отменили 8 июля. Все приговоренные обжаловали решение суда. Если суд отклонит апелляции по их делам, наемников расстреляют, утверждал в июле глава республики Денис Пушилин.